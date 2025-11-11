Son dakika... İstanbul'da metrobüs hattında yoğunluk: Aksaklık giderildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 09:06:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Sabah saatlerinde İstanbul'da metrobüs hattı durma noktasına geldi. İETT tarafından yapılan açıklamada 'Metrobüs güzergahında oluşan aksaklık nedeniyle yoğunluk oluşabilmekte' denildi. Aksaklığın giderildiği açıklandı.

İstanbul'da bu sabah işe ve okula gitmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşadı. Metrobüs hattı durma noktasına geldi.

İETT'DEN AÇIKLAMA: 'AKSAKLIK GİREDİLDİ, TRAFİĞE MÜDAHALE EDİLİYOR'

İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs hattımızda yaşanan aksaklık giderildi. Güzergah üzerinde oluşan trafik ve duraklarda yaşanan yoğunluğa ilgili birimimiz tarafından müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YURTTAŞLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Oluşan metrobüs trafiği sonrası yurttaşlar o anları sosyal medyadan paylaştı.

