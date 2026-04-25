İstanbul'da TOKİ'nin kura çekilişi başladı: İşte ayrıntılar...

İstanbul’da dar gelirli yurttaşların konut sahibi olabilmesi amacıyla hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. 100 bin konut için hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş süreci bugün itibarıyla başlarken, binlerce başvuru sahibi sonuçları merakla takip ediyor.

TOKİ İstanbul kura çekilişinin 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde tören ile başladı.

Çekilişlerin etap etap 27 Nisan 2026 tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları şöyle:

"Aziz milletim; Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum.

Programımıza gelen siz kıymetli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizle aynı duyguda aynı kararlılıkla bir aradayız. Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir. İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyaya açılan kapımız.

Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımızın her birine şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim; şehirler milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir. Bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir.

Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak emanete sarılmak insanlığa yatırım sunmaktır. AK Parti olarak 23 yıldır milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. 6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin bu kampanyalardan yararlanın. Binanızı güçlendirmek için kampanyaları katılın.

YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI...

Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.

Bizim ulaştığımız bu seviyelere Ana Muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çalışana, yapılana hizmet edene çamur atıyorlar. Siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da böyle bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarının çözmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlayıp zenginliklerine zenginlik katmanın peşinde. Bizim gündemimizde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimize taş üstüne taş koymak var onların ise para kuleleri var.

Euro dolu baklava kutuları var, milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var. Onlar belediyeleri yağmalanacak ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş. Bunlar ana muhalefetin umurunda değil.

Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısındaki gibi nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor.

24 Ekim’de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan yüzyılın konut projesini devreye almış 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlattığımızı duyurmuştuk. 29 Aralık‘ta start verdiğimiz kura çekimlerini 80 ilimizde nihayete erdi. Bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdığımız İstanbul’da hak sahiplerini belirleyeceğiz. Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 100 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7313 TL ile 11 bin TL arasında olacak. Bu ödeme modeli ile vatandaşlarımız uzun vadeli düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atılacak evlerimizin en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonrası asil ve yedek hak sahipleri listelerinin TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden yayımlanması bekleniyor. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapabilecek.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER LİSTESİ

İstanbul TOKİ başvurularına ilişkin kabul ve red listelerinin daha önce erişime açıldığı, kura hakkı kazananların listeler üzerinden kontrol yapabildiği bildirildi.

KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un daha önce yaptığı açıklamaya göre, konutların en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.