Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda aralarında yer hizmeti personelinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da Gümrük ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na yüklü miktarda uyuşturucu geleceğine yönelik ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti.
Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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