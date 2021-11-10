Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda, daha önce IŞİD üyeliğinden hakkında işlem yapılıp sınır dışı edilen Iraklı uyruklu 1 kişi sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında, İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan H.S.R.G isimli Irak uyruklu kişinin durumundan şüphelendi.
Şüphelinin yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimlik bilgilerinin Ş.H.S.R.R. olduğu tespit edildi.
Yapılan arşiv taramasında, sahte pasaport ve kimlik kullandığı anlaşılan şüpheli Ş.H.S.R.R.'nin, IŞİD terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkâri üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığı, Adana'ya yerleşip faaliyetlerde bulunduğu ve 1 yıl sonra yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiği anlaşıldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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