Son dakika: İstanbul kara teslim: Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar!

11 Mart 2022 Cuma, 08:00

İstanbul iki yakasında da gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte yurttaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklaması yaptı.

Yerlikaya, ayrıca kent içindeki ,TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına da kontrollü olarak izin verildiğini kaydetti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar yoğunlğunu artırabileceğini ifade etti.