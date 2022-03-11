Son dakika: İstanbul kara teslim: Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
İstanbul iki yakasında da gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.
VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte yurttaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklaması yaptı.
Yerlikaya, ayrıca kent içindeki ,TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına da kontrollü olarak izin verildiğini kaydetti.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar yoğunlğunu artırabileceğini ifade etti.
Video Haberler
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
- Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Nükleer sızıntı tehlikesi!
- Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri!
- Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor
- Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama
- Pandemi 'bitti', yasak bitmedi!
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Şahan Gökbakar'dan 'bebek bezinde KDV' tepkisi
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- Putin'den Ukrayna için yeni talimat
- Oyuncu Özge Özberk yazar oldu