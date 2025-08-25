Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... İstanbul TEM Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

25.08.2025 08:37:00
DHA
Son dakika gelişmesi... TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde aralarında kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 yaralının olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik durdu.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer yandan kazaya karışan araçları otoyoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

