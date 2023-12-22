Son Dakika... İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 19:37

Güncelleme: 22.12.2023 - 19:55

Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun ile eski polis memuru A.B.Ö. arasında bir işyerinde arbede yaşandı. İddiaya göre Emniyet Müdürü Murat Özburun kendisine küfür eden A.B.Ö.'yü işyerini basarak darbetti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından emniyet müdürünün görevden alındığını duyurdu.

Vali Gül söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü darbetti. Öztürk güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili darp raporu aldı.

DAHA ÖNCE GERGİNLİK YAŞANMIŞ

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken çocuğunun engel durumu sebebiyle İstanbul'a tayin isteyen polis memuru A.B.Ö., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. Burada çalışırken doğuştan bir el parmaklarında sorun bulunan çocuğunun sağlık problemlerini gerekçe göstererek ek görevlere gitmek istemediği öne sürülen A.B.Ö. ile ilçe emniyet müdürü arasında gerginlik çıktığı kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürünün karakolların bahçelerinde sivil araçlar getiren A.B.Ö. hakkında araç alış-satışı yaptığı gerekçesiyle rapor tuttuğu belirtildi. Nisan ayında çocuğunun tedavisi için ücretsiz izne ayrılan A.B.Ö.'nün İstanbul'daki geçici görev süresi bitince Temmuz ayında önceki görev yeri olan Iğdır'a yeniden tayini çıktı. Ancak Iğdır'a gitmeyi kabul etmeyen A.B.Ö.'nün görev yerinin Arnavutköy Polis Eğitim Merkezi olarak değiştirildiği belirtildi. Fakat A.B.Ö. buradaki görevine de gitmeyince ihraç edildi. Babasına ait restoranı işletmeye başlayan A.B.Ö.'nün hakkında idari soruşturma başlatmakla suçladığı Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden defalarca ihbarlarda bulunduğu, küfür ettiği, Avcılar Polis Merkezi önüne gelerek yaşamına son vereceğini söylediği kaydedildi.