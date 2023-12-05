FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı

Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Emniyet Müdürü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:23
FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Emniyet Müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.Y'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.


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