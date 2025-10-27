Son Dakika... AFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu!

İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'de hissedilen bir deprem oldu.

AFAD'ın bildiğine göre deprem Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşti.

Buna göre deprem 6.1 büyüklüğünde oldu.

AFAD, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde daha önceki depremde hasar gören boş bir bina yıkıldı.

SERKAN SAK: KENDİ TESPİT ETTİĞİMİZ 2-3 BİNADA YIKILMA VAR

Halk TV'ye konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Aktaş mahallemizde 6.1 şiddetinde yüzeye yakın bir deprem gerçekleşti. Şu an için kendi tespit ettiğimiz 2-3 binada yıkılma var. Şu ana kadar bize gelen bir can kaybı yok ama ilçede bir panik havası hakim. Onunla ilgili bir tespit çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Serkan Sak, "Elektrikler henüz şimdi geldi. Belediyemizin sol tarafındaki binada yıkılma var. Orada yıkılan binada herhangi bir can kaybı olmadı. Şu ana kadar bize gelen bir can kaybı bilgisi gelmedi. Belediye ekiplerimizle birlikte durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Can kaybımız yok ama tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yıkım kararı verilen binalardan bir kaç tanesinin yıkıldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu depreme ilişkin bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AHMET AKIN: SAHADA VE TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada "Sındırgı ilçemizde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm ekiplerimizle sahada ve teyakkuz halindeyiz.

Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.