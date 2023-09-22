Son Dakika: İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:43

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:49

İstanbul'daki Marmara İmam Hatip Lisesi'nde lise öğrencisi olan A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulundu.

Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

"OYUN OYNUYORDUK"

17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" dedi.

"SAHİP ÇIKILMASINA VESİLE OLUR"

Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:

"Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu" kaydedildi.