Son Dakika... İstanbul'da bir deprem daha oldu

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

Son Dakika... İstanbul'da bir deprem daha oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 18:07

İstanbul, 6.2'lik şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

AFAD, 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini 14.5 kilometre olarak açıkladı. 

 


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