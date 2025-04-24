Son Dakika... İstanbul'da bir deprem daha oldu
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
İstanbul, 6.2'lik şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.
AFAD, 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini 14.5 kilometre olarak açıkladı.
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