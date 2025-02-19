Son dakika... İstanbul'da bir ilçede kar tatili ilan edildi
Son dakika haberi... İstanbul'da Sultangazi Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul'da Sultangazi Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Kaykamamlık açıklaması şöyle:
"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, muhtelif kurslar, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.
Söz konusu ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izin sayılacaktır."
Öte yandan İstanbul Valiliği yoğun kar yağışının 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının, personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması uyarılarında bulundu.
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