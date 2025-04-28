Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:36

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 3.8 km olarak kaydedildi.


Etiketler: #Son dakika #deprem #İstanbul

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