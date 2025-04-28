Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 3.8 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 28, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/vMEm85ffMl
28.04.2025, 12:58:29 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 3.8 km#Kandilli
Etiketler: #Son dakika #deprem #İstanbul
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