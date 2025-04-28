Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:36

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:03

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 3.8 km olarak kaydedildi.