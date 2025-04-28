Son Dakika Deprem... AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 3. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika Deprem... AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 07:30

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 07.21'de gerçekleşen depremin yerin 6.13 km derinliğinde olduğu belirtildi.


Etiketler: #afad #Kütahya #deprem

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