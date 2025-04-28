Son Dakika Deprem... AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 3. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 07.21'de gerçekleşen depremin yerin 6.13 km derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-28
Saat:07:21:09 TSİ
Enlem:39.21528 N
Boylam:28.99167 E
Derinlik:6.13 km
Detay:https://t.co/YkWOAUJP52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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