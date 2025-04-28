Naci Görür'den Elazığ depremine ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Naci Görür'den Elazığ depremine ilişkin açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:43

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilden hissedilen deprem yurttaşlarda panik yarattı.

Depremin ardından X hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Görür, "Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #6 Şubat depremleri #deprem #Pütürge

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