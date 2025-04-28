Naci Görür'den Elazığ depremine ilişkin açıklama
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilden hissedilen deprem yurttaşlarda panik yarattı.
Depremin ardından X hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Görür, "Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" ifadelerini kullandı.
Görür'ün paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #6 Şubat depremleri #deprem #Pütürge
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