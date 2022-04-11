Son Dakika: Karadeniz’de deprem! İstanbul’da da hissedildi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 20:45

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

AFAD verilerie göre; Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun. — Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2022

YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Karadeniz -Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.

#Karadeniz #Zonguldak #Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi.



İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.



Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. pic.twitter.com/CKWreDEBAa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2022

"TEHLİKELİ BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul açıklarında Karadeniz'de M4.8 deprem. İstanbul'da hissedilmesine karşılık tehlikeli bir durum olduğunu düşünmüyorum. İstanbul yaklaşık 200km kadar uzak görünüyor" dedi.