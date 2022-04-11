Son Dakika: Karadeniz’de deprem! İstanbul’da da hissedildi
Son dakika gelişmesi... Karadeniz'de saat 20.38'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.5, AFAD 4.4 ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) 4.8 olarak duyurdu. Deprem, İstanbul ve birkaç ilde hissedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme dair açıklamada bulundu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
AFAD verilerie göre; Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2022
Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun.
YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Karadeniz -Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.
#Karadeniz #Zonguldak #Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2022
İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. pic.twitter.com/CKWreDEBAa
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Karadeniz, 89.23 km. Eregli (Zonguldak)
Tarih-Saat : 11.04.2022, 20:38:44 TSİ
Enlem : 42.0920 N
Boylam : 31.0760 E
Derinlik : 37.72 km
Detay : https://t.co/jHjjoTjdJQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"TEHLİKELİ BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul açıklarında Karadeniz'de M4.8 deprem. İstanbul'da hissedilmesine karşılık tehlikeli bir durum olduğunu düşünmüyorum. İstanbul yaklaşık 200km kadar uzak görünüyor" dedi.
İstanbul açıklarında Karadeniz’de M4.8 deprem. İstanbul’da hissedilmesine karşılık tehlikeli bir durum olduğunu düşünmüyorum— Prof Dr Şükrü Ersoy (@sukruersoyYTU) April 11, 2022
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