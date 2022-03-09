Son Dakika: İstanbul'da kar alarmı! THY bazı seferlerini iptal etti

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

(DHA)
09 Mart 2022 Çarşamba, 09:14
Son Dakika: İstanbul'da kar alarmı! THY bazı seferlerini iptal etti
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THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.

Öte yandan seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.




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