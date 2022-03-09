Son Dakika: İstanbul'da kar alarmı! THY bazı seferlerini iptal etti
THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.
Öte yandan seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
- Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip
- Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını askıya aldı
- İyi ki her hafta Inter'le oynamıyoruz
- Çok pozisyonumuz vardı, 7'sini attık
- Anadolu Efes, erteleme maçında kaybetti
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye gelecek
- Almanya kapılarını açtı
- Bir ilde okullara kar tatili
- Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor
- İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edildi