Son Dakika: İstanbul'da metrobüste yangın!

Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:57
Son Dakika: İstanbul'da metrobüste yangın!
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Beyoğlu Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor

 


Metrobüs Yangın İstanbul
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