Son Dakika: İstanbul'da metrobüste yangın!
Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Beyoğlu Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor
Video Haberler
- Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
- İstanbul'da metrobüste yangın!
- Minibüste tepki çeken anlar: Aşağı indirdi
- İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa, özgür olamazdık
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişi konuştu
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Peker yeniden mi başlıyor?
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu