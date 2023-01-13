Son Dakika: İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Başakşehir'de iki polis memuru araç ile seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yolcu koltuğunda oturan polis memuru yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırılırken yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 23:51
Son Dakika: İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
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Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı.

Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

 


Başakşehir Polis memuru saldırı

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