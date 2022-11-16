Son Dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı şüphelisi Suriye'de yakalandı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 21:58

Taksim İstiklal Caddesi`nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi.

Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bombalı terör saldırısını gerçekleştiren teröriste yardım eden Hüsam A.K’nin Suriye Azez’de yakalandığını bu akşam duyurdu.

Emniyet tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

13.11.2022 günü saat: 16:13 sıralarında İlimiz Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren şahıslarla aynı yerde kalan ve bahse konu örgüt mensubuna söz konusu eylemi gerçekleştirmesinde yardım/ yataklık eden HÜSAM A/K isimli örgüt mensubu Suriye Azez’de Emniyet güçleri tarafından yakalanmıştır.

ALBASHIR İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır’in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashır’in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten “Hacı” kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi.

Albashır’ın, 2 ay Mümbiç’te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye’ye geldiğini ve bombayı da Hacı’nın ‘patlat’ emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi.