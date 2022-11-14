Son Dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 3 aileden 6 can koparıldı
İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı, 6 canımızı bizden koparırken, 2'si ağır, 81 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin isimleri ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Hain saldırıda Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara yaşamını yitirdi.
İstanbul Taksim'de dün saat 16.20'de patlayan bomba yüreklerimizi yaktı. Hain saldırıda 3 aileden 6 kişi hayatlarını kaybetti. Hastanelerde tedavi altına alınan 81 yaralıdan ise 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ANNE KIZ BOMBANIN KURBANI OLDU
Saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy, kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile İstiklal Caddesi'nde yürürken hayatlarını kaybetti.
BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenilen Yusuf Meydan (34) da, kızı 9 yaşındaki Ecrin ile güzel bir pazar günü geçirmek için Taksim'deydi. Baba ile kızı, sivilleri hedef alan hainler hayattan kopardı.
KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Taksim saldırısında yüreklerimizi yakan bir de çift vardı. 40 yaşındaki Adem Topkara ise 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara ile hayatını kaybetti.
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