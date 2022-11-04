FBI'dan sinagoglara 'saldırı' uyarısı: 'Geniş çaplı bir tehdit...'
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Jersey eyaletindeki sinagoglara yönelik "geniş çaplı" bir tehdit hakkında güvenilir bilgiler olduğunu duyurdu.
FBI'nın Newark ofisine ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FBI, New Jersey'deki sinagoglara yönelik geniş çaplı bir tehdit hakkında güvenilir bilgiler aldı. Şu anda topluluğunuzu ve tesisinizi korumak için tüm güvenlik önlemlerini almanızı rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.
Daha fazla bilgi edinilmesi halinde mümkün olan en kısa sürede paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, ilgililerden dikkatli olmaları ve acil durumlarda polisi aramaları istendi.
Paylaşımda herhangi bir bölge veya sinagog ismi verilmedi.
FBI'nın açıklamasından sonra yerel yönetimler, bölgelerindeki sinagogların etrafında güvenlik önlemlerini artırırken, Yahudi cemaatinin bulunduğu bölgelerde de polis devriyelerinin gezeceğini duyurdu.
Eyaletin Jersey City şehrinde, Yahudi karşıtı bir saldırgan 2019'da koşer gıda satan bir dükkana girerek 3 kişiyi öldürmüş, 2012’de de iki sinagoga yönelik yangın bombası ve molotofkokteyli ile saldırıda bulunulmuştu.
The FBI has received credible information of a broad threat to synagogues in NJ. We ask at this time that you take all security precautions to protect your community and facility. We will share more information as soon as we can. Stay alert. In case of emergency call police. pic.twitter.com/e64XSmQvNc— FBI Newark (@FBINewark) November 3, 2022
İlgili Haberler
- Turizm şirketlerine siber saldırı uyarısı
-
Video Haberler
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Fakıbaba'ya dair çarpıcı sözler
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- 26 vekilin oyuna muhtaç
- İzmir'de deprem: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı
- Eski CHP milletvekili yaşamını yitirdi
- Torba kanun teklifi Meclis'ten geçti
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, tecavüz ettirdiler
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi!