FBI'dan sinagoglara 'saldırı' uyarısı: 'Geniş çaplı bir tehdit...'

FBI'nın Newark ofisine ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FBI, New Jersey'deki sinagoglara yönelik geniş çaplı bir tehdit hakkında güvenilir bilgiler aldı. Şu anda topluluğunuzu ve tesisinizi korumak için tüm güvenlik önlemlerini almanızı rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.

Daha fazla bilgi edinilmesi halinde mümkün olan en kısa sürede paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, ilgililerden dikkatli olmaları ve acil durumlarda polisi aramaları istendi.

Paylaşımda herhangi bir bölge veya sinagog ismi verilmedi.

FBI'nın açıklamasından sonra yerel yönetimler, bölgelerindeki sinagogların etrafında güvenlik önlemlerini artırırken, Yahudi cemaatinin bulunduğu bölgelerde de polis devriyelerinin gezeceğini duyurdu.

Eyaletin Jersey City şehrinde, Yahudi karşıtı bir saldırgan 2019'da koşer gıda satan bir dükkana girerek 3 kişiyi öldürmüş, 2012’de de iki sinagoga yönelik yangın bombası ve molotofkokteyli ile saldırıda bulunulmuştu.

