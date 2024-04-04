Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!

Son dakika haberi... Tuzla'da itiraz süreci tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl, yarın mazbatasını alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:03
Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde itiraz süreci tamamlandı.

Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak.

Bingöl'ün mazbatasını yarın 12.30'da alması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Mazbata töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla için şunları söylemişti:

"Açık farkla kazandığımız Tuzla’da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl’e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın."


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