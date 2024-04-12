Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!

Son dakika haberi... YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:50
Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor.

İtiraz süreci çerçevesinde İYİ Parti tarafından, Ordu seçimlerine ilişkin 95 sandık kurulu başkanı memurun ve siyasi parti üyesi olduğu, birçok oy pusulasında kat izi bulunmadığı ve çift mühürlü oyların çokluğu iddialarıyla Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunulmuştu.

Bugün saat 15.00’da toplanan kurulda ise İYİ Parti’nin Ordu seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz ele alındı.

Toplantıda İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimleri için ‘tam kanunsuzluk’ sebebiyle yaptığı seçimin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti.

Ordu’daki belediye başkanlığı seçimini AKP adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 puanla birinci sırada tamamlamıştı.


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