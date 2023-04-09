Son Dakika: İYİ Parti'nin aday listesi netleşti

Son dakika haberi... İYİ Parti kurmayları, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği listeyi YSK'ye verdi. AKP'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Hatay 2. sıradan listeye girdi. Ayrıca, İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:32
Son Dakika: İYİ Parti'nin aday listesi netleşti
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İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. 

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, burada yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Listelerimizde genel merkezimizin, kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu listeyle çok büyük başarı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

İl il adaylar şu şekilde:

ADANA

AYYÜCE TÜRKEŞ-DOKTOR

BAHADIR CEYHANLI-İŞ ADAMI

BİLAL BİLİCİ-YÖNETİCİ

BURAK YİĞENOĞLU-DOKTOR

ERCAN ATALAY-DOKTOR

ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ-İŞ ADAMI

ERKAN CAN-İŞ ADAMI

GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU-ÇİFTÇİ

HÜLYA AKKÖZ-ÖĞRETMEN

İSA AYANOĞLU-AVUKAT

MEHMET SERTAÇ DURAK-İŞ ADAMI

NİHAL AĞCA-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

REMZİ OĞUZ YILMAZ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

SİNEM ULUDAMAR-İŞ KADINI

ŞULE GÖK TÜDEŞ-AKADEMİSYEN

ADIYAMAN

-

AFYONKARAHİSAR

GÖNÜL AR GÜNGÖR-AVUKAT

HAKAN ŞEREF OLGUN-AVUKAT

İBRAHİM ACAR-İŞ ADAMI

MUSTAFA ENİS ARABACI-İŞ ADAMI

OKŞAN ULUSOY EFE-ECZACI

SAFFET ACAR-İŞ ADAMI

AĞRI

ÇAĞDAŞ ÇELİK-AVUKAT

KENAN KAÇMAZ-AVUKAT

METİN AYDEMİR-YÖNETİCİ

ÖZHAN KOÇİNTAR-İŞ ADAMI

AKSARAY

ALİ ABBAS ERTÜRK-İŞ ADAMI

GÜRSEL KESKİN-DİĞER

NACİYE AKKUŞ TÜRK-ECZACI

TURAN YALDIR-İŞ ADAMI

AMASYA

HİKMET RUŞEN MENEKŞE-ÖĞRETMEN

İBRAHİM MERMER-İŞ ADAMI

MEHMET KİP-E. ASKER

ANKARA-1

AHMET ALTIPARMAK-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

AHMET ERENOĞLU-AVUKAT

AHMET EŞREF FAKIBABA-DOKTOR

BURÇİN ÇİÇEK-MÜHENDİS

ECE ÖZEN AKAN-DANIŞMAN

KEVSER OFLUOĞLU-EMEKLİ ASKER

KORAY AYDIN-POLİTİKACI

METEHAN ERDEM-İŞ ADAMI

MİNE BAŞ-AVUKAT

MUHAMMET ECEL-DİĞER

ONUR HONDOROĞLU-MÜHENDİS

OSMAN TOPAL-İŞ ADAMI

YETKİN ÖZTÜRK-SERBEST MESLEK

ANKARA-2

ADNAN BEKER-YÖNETİCİ

ELMAS YAĞMUR-ÖĞRETMEN

ERDOĞAN YILDIRIM-İŞ ADAMI

FATMA GÜLÜMSER BİROL-DİĞER

FATMA ÖZKAN-ECZACI

MUHARREM BEŞİR-EMEKLİ

NADİR ÇETİNKAYA-SERBEST MESLEK

ÖZCAN DAĞGEÇ-İŞ ADAMI

RAMAZAN DEĞERLİ-İSTATİSTİKÇİ

SEDAT AKSAKALLI-AVUKAT

UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ-İŞ ADAMI

ANKARA-3

BERNA ŞAHİN-DİŞ HEKİMİ

FATİH KOCA-İŞ ADAMI

KADRİYE ÜNLER-AVUKAT

KÜRŞAD ZORLU-AKADEMİSYEN

MEHMET ARSLAN-ÖĞRETMEN

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR-AVUKAT

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK-AVUKAT

SERDAR SARGIN-DOKTOR

SEVGİ YALAV-ÖĞRETMEN

SEVİN ÇAĞLAYAN-AVUKAT

TAMER KAYAALP-MÜHENDİS

YÜKSEL ARSLAN-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ANTALYA

ALİ ADNAN KAYA-SİGORTACI

ARİF KOCABIYIK-GAZETECİ

AYKUT KAYA-İŞ ADAMI

AYŞEN KURT-İŞ KADINI

BAŞAK KARATAŞ-AVUKAT

DURMUŞ ALİ ARSLAN-E. KAMU ÇALIŞANI

DURMUŞ KAPLAN-DİYETİSYEN

HATİCE AVCI-MUHASEBECİ

İLHAMİ OKUDAN-MÜHENDİS

LEVENT ÖZDEMİR-İŞ ADAMI

MEHMET BAŞARAN-İŞ ADAMI

MESUT YILMAZ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

MUSA ERTUĞAN-İŞ ADAMI

NESRİN ÜNAL-DOKTOR

NEŞE TOKER-DOKTOR

SERKAN TETİK-İŞ ADAMI

UĞUR POYRAZ-AVUKAT

ARDAHAN

AYTEKİN KAYA-İŞ ADAMI

NABİRE REÇBER-ÖĞRETMEN

ARTVİN

HAMZA GEZMİŞ-YÖNETİCİ

HÜSEYİN IŞIK-AKADEMİSYEN

AYDIN

AHMET ERTÜRK-MÜHENDİS

CEMAL SARI-EĞİTMEN

ERHAN ALGAN-EMEKLİ

FEVZİ KÖSE-MÜHENDİS

ÖMER KARAKAŞ-İŞ ADAMI

PINAR ÖNCER-AVUKAT

SEMRA YÜCEL-İŞ KADINI

TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ-ÇİFTÇİ

BALIKESİR

KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK-İŞ ADAMI

KEMAL GİRGİN-ÖĞRETMEN

MEHMET ÇALIK-DİŞ HEKİMİ - DİĞER DEMİŞ

METİN ÖZGÜR-EMEKLİ

MUSTAFA LEMİ AYTEKİN-İŞ ADAMI

NEDİM TUNA-MÜHENDİS

NİLGÜN BAŞARAN-ECZACI

ÖZLEM URAL-İŞ KADINI

TURHAN ÇÖMEZ-DOKTOR

BARTIN

-

BATMAN

-

BAYBURT

KARABEY KADRİ KARAOĞLU-DOKTOR

BİLECİK

EREN GÜVEN-DİĞER

HALİL AYDOĞDU-ÖĞRETMEN

BİNGÖL

AHMET ARPA-EMEKLİ

HASAN KIZILBOĞA-İŞ ADAMI

SEMA TANİN-ÖĞRETMEN

BİTLİS

EDİP SAFTER GAYDALI-İŞ ADAMI

LEVENT NASIR-AVUKAT

MAŞALLAH ASLAN-ÖĞRETMEN

BOLU

AHMET ÖRNEKBAŞ-İŞ ADAMI

İRFAN BAYAR-EMEKLİ POLİS

SUAT ORHAN-İŞ ADAMI

BURDUR

FARUK ERKAN-İŞ ADAMI

MEHMET YAVAŞ-İŞ ADAMI

SAFA SÖNMEZ-İŞ ADAMI

BURSA-1

BİRGÜL YILDIZ GÜNAY-SOSYAL BİLİMCİ

EVREN ŞAHİN-DOKTOR

FEYZA TEMEL-ÖĞRETMEN

ÖZGÜR ŞİMŞEK-MÜHENDİS

RESÜL KAPLAN-MÜHENDİS

SEVİNÇ ATABAY-ÖĞRETMEN

ŞEYDA ŞAHİN-AVUKAT

YAHYA BAHADIR-DOKTOR

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU-ÖĞRETMEN

YÜKSEL YILMAZ-İŞLETMECİ

BURSA-2

DİLEK DURAK-YÖNETİCİ

ENVER YENİÇERİ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ERDAL AY-İŞLETMECİ

HASAN TOKTAŞ-MÜHENDİS

HATİCE DENİZ-EMEKLİ

İBRAHİM ALAGÖZ-İŞ ADAMI

ORHAN ÖZER-YÖNETİCİ

OSMAN ATALAY AKMAN-AVUKAT

SERMİN CAN ÖZENSOY-MÜHENDİS

ZAFER MİLLİ-KİMYAGER

ÇANAKKALE

CENGİZ YALÇIN-SİGORTACI

MEVLÜT İNANÇ-ESNAF

RIDVAN UZ-İŞ ADAMI

ZİŞAN ÖZAYDIN-AVUKAT

ÇANKIRI

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ-İŞ ADAMI

OYA YAKIN-BANKACI

ÇORUM

-

DENİZLİ

İBRAHİM ŞENEL-MİMAR

KADİR TATIK-BANKACI

NAZLI YAŞATÜRK-AVUKAT

ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI-KİMYAGER

UĞUR ÇİZMECİOĞLU-AVUKAT

VEYSEL KARAÇOR-ÖĞRETMEN

YASİN ÖZTÜRK-MÜHENDİS

DİYARBAKIR

AHMET BAŞARİ-DİĞER

EMRULLAH ÇERİ-YÖNETİCİ

ERDAL YILMAZ-YÖNETİCİ

ERKAN YILMAZ-MUHASEBECİ

HÜSEYİN GÜRAN-ÇİFTÇİ

KENAN KAYA-SOSYAL BİLİMCİ

MEHMET EMİN EKİN-İŞ ADAMI

MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ-AVUKAT

NAZIM KAYA-İŞ ADAMI

SEÇİL AKIN-DİĞER

VEJDİN ENSARİOĞLU-İŞ ADAMI

YAKUP ÖZKAYA-İŞ ADAMI

DÜZCE

-

EDİRNE

DİLEK KIRMIZI-DİĞER

HASAN HAKAN ŞAHİN-ÖĞRETMEN

HÜSEYİN ERKİN-MÜHENDİS

MEHMET AKALIN-AKADEMİSYEN

ELAZIĞ

ABDULKERİM EFLATUN-E.KAMU ÇALIŞANI

İRFAN SÖNMEZ-AVUKAT

NAHİT BAYKARA-ARAŞTIRMACI

ŞENAY ALADAĞ DEMİREL-İŞ KADINI

YÜKSEL ERCAN-DİĞER

ERZİNCAN

-

ERZURUM

ESRA AKPINAR-DİĞER

FATİH ARAS-DOKTOR

FATİH KARATAŞ-İŞ ADAMI

FATMA CANAN UÇAR-ECZACI

MELİH KIRKPINAR-İŞ ADAMI

ZEKAİ KAYA-ÖĞRETMEN

ESKİŞEHİR

HAKAN KAYMAK-İŞ ADAMI

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU-İŞ ADAMI

MELİH AYDIN-İŞ ADAMI

ÖMER İBRAHİM SAYIN-İŞ ADAMI

ÖZLEM AYRANCI-ECZACI

YAĞMUR GÜRSÖĞÜT-İŞ KADINI

GAZİANTEP

ABUBEKİR TEK-İŞ ADAMI

HASAN ALPDOĞAN-MÜHENDİS

MEDİNE İLAY YILDIRIM-MÜHENDİS

MEHMET ÖZBERK-İŞ ADAMI

MEHMET ALİ YILDIRIM-İŞ ADAMI

MEHMET AY-İŞ ADAMI

MEHMET MURAT YAPRAK-İŞ ADAMI

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN-İŞ ADAMI

MESUT NİZİPLİOĞLU-MÜŞAVİR

MUSTAFA ALTUNBAŞ-İŞ ADAMI

NERMİN TUZCU-İŞ KADINI

OKTAY İYİSARAÇ-İŞLETMECİ

SEMA ALBAYRAM-İŞ KADINI

TİBET EKİNCİ-İŞ ADAMI

GİRESUN

HAKAN BEKTAŞ-AKADEMİSYEN

KAYA YILDIZ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

MUSTAFA DİZDAR-ÖĞRETMEN

ÜNZİLE YÜKSEL-AVUKAT

GÜMÜŞHANE

BEDRİ AĞAÇ-E. ASKER

MUZAFFER ALTIPARMAK-İŞ ADAMI

HAKKARİ

-

HATAY

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN-DİĞER

AYLİN ANIL ARSLAN-DOKTOR

ÇAĞATAY KARAMANOĞLU-İŞ ADAMI

GÖKHAN ZAN-SPOR ADAMI

GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE-AVUKAT

İLYAS UYGUR-MÜŞAVİR

MEHMET OĞUZ TURAN-VETERİNER

MUHAMMET MUSTAFA BALCI-MÜHENDİS

OSMAN AĞCA-E.ASKER

SARPER DAVUT-MÜHENDİS

TUNA EBRU ÖZDEMİR-SERBEST MESLEK

IĞDIR

KEREM AKBULUT-AKADEMİSYEN

TAMER BAŞARAN-DİŞ HEKİMİ

ISPARTA

AYLİN CESUR-DOKTOR

FARUK TORUN-EMEKLİ

İSMET YILMAZ-EMEKLİ

TİMUÇİN KODAMAN-AKADEMİSYEN

İSTANBUL-1

AHMET ÇELEBİ-EMEKLİ

AHMET SELÇUK CAN-AKADEMİSYEN

ALİ COŞKUN-İŞ ADAMI

ARİF TEVETOĞLU-EKONOMİST

AYSEL KIRALİ-MÜHENDİS

AYŞE KIRAÇ-DİĞER

BARIŞ TAVLAŞOĞLU-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

BAVER MİROĞLU-İŞ ADAMI

BURAK AKBURAK-İŞ ADAMI

BÜLENT ASLAN-YÖNETİCİ

CELAL MAHMUT SOLAK-EMEKLİ

CEVAT SARAÇ-İŞ ADAMI

DURSUN ÇOLAK-İŞ ADAMI

EMİNE KÜÇÜKALİ-MİMAR

ERDAL DEMİR-AVUKAT

HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU-İÇ MİMAR

HÜLYA ARICI-POLİTİKACI

İHSAN ÖNDER ALBAYRAK-DOKTOR

KADİR KÜRŞAT ARSLAN-SERBEST MESLEK

MEHMET ERİŞEN-İŞ ADAMI

MERAL ALEMDAR-AVUKAT

MURAT KARAMAN-DOKTOR

MUSTAFA CİHAN PAÇACI-EKONOMİST

NAZLI YURDUSEVEN-İŞ KADINI

NİMET ÖZDEMİR-İŞ KADINI

OĞUZHAN HASAR-İŞ ADAMI

RAMAZAN UĞURAL-DİĞER

RAŞİT EMİR SÜER-İŞ ADAMI

SEDAT GÜRKAN-MİMAR

SEVİM DEMİR-İŞLETMECİ

TAHA ORHUN ERTÜRKMEN-MAKİNE MÜHENDİSİ

UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ-İŞ ADAMI

VEDAT BAYRAM-YÖNETİCİ

YÜCEL AYDIN-İŞ ADAMI

YÜCEL COŞKUN-İŞ ADAMI

İSTANBUL-2

ABDULLAH ŞALCI-EMEKLİ

AFFAN MAHMUT KEÇECİ-EMEKLİ

ALİ AKGÜN-İŞ ADAMI

ALİ ÇELİK-İŞ ADAMI

ARZU BAŞKAN-YAYINCI

ASLIHAN ELİBOL-ARAŞTIRMACI

BAHATTİN BAHADIR ERDEM-AKADEMİSYEN

BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI-MÜHENDİS

BİLAL UZUN-ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

ECE GÜNER-AVUKAT

ERHAN ÖZKAN-İŞ ADAMI

ERİŞ CESUR-İŞ ADAMI

FİSUN MEHLİKA TOCA-AVUKAT

GÖKHAN KARGI-İŞ ADAMI

HASAN HOŞBEN-SİGORTACI

HATİCE KAYALI-AVUKAT

HATİCE CEREN YILMAZ-AVUKAT

İSMET KOÇAK-MAKİNE MÜHENDİSİ

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU-İŞ ADAMI

MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER-AVUKAT

MUSTAFA YAZICI-MÜHENDİS

MÜJDAT ÖZTÜRK-SOSYAL BİLİMCİ

NAZLI ASPAY ŞENER-SOSYAL BİLİMCİ

ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ-E. KAMU ÇALIŞANI

RAİF GÜLER-MUHASEBECİ

SALİM ENSARİOĞLU-İŞ ADAMI

YILMAZ DAĞDELEN-YÖNETİCİ

İSTANBUL-3

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU-İŞ ADAMI

ALİ KIDIK-GAZETECİ

ARZU ÖNŞEN-DANIŞMAN

ARZU ŞİMŞEK-ESNAF

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ-DİĞER

ATAKAN ÖZKAN-DOKTOR

AYHAN BÖLÜKBAŞI-EKONOMİST

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU-MÜHENDİS

BURAK USTALI-MÜFETTİŞ

BUSE ALBAYRAK-POLİTİKACI

CELAL KARAPINAR-EMEKLİ

DOĞAN AVCI-MÜŞAVİR

ERSİN BEYAZ-MİMAR

ETHEM BAYKAL-AVUKAT

FEVZİ FATİH OĞUZ-MÜHENDİS

FİLİZ ÇELİK-İŞLETMECİ

HAMZA YURTSEVER-AVUKAT

HASAN KAYA-DOKTOR

HÜRANA GÜNGÖR-İÇ MİMAR

KÜRŞAT ÖZER-AKADEMİSYEN

MEHMET ALİ UYKUR-AKADEMİSYEN

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ-YÖNETİCİ

MELİHA APAYDIN-AKADEMİSYEN

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ-İŞ KADINI

METE KOCA-MÜŞAVİR

METİN BOZKURT-YÖNETİCİ

NAZMİYE İZGİN-DİĞER

SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN-ECZACI

SEVİNÇ GÜMÜŞ-ÖĞRETMEN

SEYİTHAN İZSİZ-İŞ ADAMI

SURURİ KARABAL-İŞ ADAMI

ŞEREF TAMTÜRK-İŞ ADAMI

ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY-MÜŞAVİR

ŞÜKRÜ KULEYİN-İŞ ADAMI

ÜLKÜ AYAYDIN-MÜŞAVİR

ZEKİ BULGAN-AVUKAT

İZMİR-1

ALİ TOPÇU-AVUKAT

ASLAN SEZGİN-AVUKAT

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU-İŞ ADAMI

FİGEN YILDIRIM-MÜŞAVİR

GİZEM ALBAŞ-YÖNETİCİ

GÜLŞAH SAKAR-DİĞER

HASAN YILDIZ-E.ASKER

İSMAİL AYBARS AKSOY-İŞ ADAMI

KAAN ALTINDAĞ-İŞ ADAMI

LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY-BİLİŞİM UZMANI

MURAT ÇAKAR-AVUKAT

ÖZTÜRK KESKİN-YÖNETİCİ

ÜLKÜ DOĞAN-AVUKAT

ÜMİT ÖZLALE-AKADEMİSYEN

İZMİR-2

ARZU YILDIRIM-ÖĞRETMEN

BÜLENT UYGUR-DOKTOR

DİNÇER IŞIKTAŞ-MÜHENDİS

HÜSMEN KIRKPINAR-İŞ ADAMI

MEHMET EMİN CANTÜRK-ÖĞRETMEN

MEHMET HALİS KÖSE-ÖĞRETMEN

MİRAN BACGEROĞLU-İŞ ADAMI

MUSTAFA NURİ DENİZ-AKADEMİSYEN

MÜJDE HARPUT APAK-AVUKAT

MÜMİN YALÇINKAYA-İŞ ADAMI

NAZLI BUKET KARASU-AVUKAT

TAMER CÜCÜ-MÜHENDİS

YELİZ ÇULHA-DİŞ HEKİMİ

YİĞİT KARAKIŞ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

KAHRAMANMARAŞ

AHMET ÇABUKEL-AVUKAT

BURAK SERT-MÜHENDİS

EMİNE LEBLEBİCİ-BANKACI

İRFAN MERT YIKAN-MÜHENDİS

NESLİHAN KOCA NERGİZ-AVUKAT

SERDAL KURTOĞLU-İŞ ADAMI

ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK-AVUKAT

ZİYA DUMLUPINAR-AKADEMİSYEN

KARABÜK

İSMAİL YALAV-İŞ ADAMI

KÜBRA DURSUN-PSİKOLOG

OZAN CANYURT-YÖNETİCİ

KARAMAN

ATİLA ZORLU-DİĞER

FADİME HARMANİZİ-AVUKAT

ZİHNİ KOCAERKEK-DOKTOR

KARS

ALPASLAN YÜCE-AKADEMİSYEN

AYŞE TARLAK YILMAZ-İŞ KADINI

AYTAÇ ERMAN KESGİN-DOKTOR

KASTAMONU

AHMET KATAR-İŞ ADAMI

METİN ATEŞ-EMEKLİ

MUSTAFA GÜVENÇ-MÜHENDİS

KAYSERİ

ABDULLAH İLKER SUNGUR-AVUKAT

BELGÜZAR KILIÇ-ÖĞRETMEN

BETÜL TOSUN-İŞ KADINI

DURSUN ATAŞ-DİĞER

HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ-DOKTOR

KAZIM YÜCEL-İŞ ADAMI

MEHMET SEBATİ ATAMAN-E.ASKER

SEDAT KILINÇ-İŞ ADAMI

SERAP DURMUŞ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

SÜLEYMAN BOZKURT-AVUKAT

KIRIKKALE

BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK-İŞ ADAMI

ORHAN KILIÇ-BİLİŞİM UZMANI

SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK-EMEKLİ

KIRKLARELİ

HİLMİ KAHRAMAN-DİĞER

SİBEL PİŞKİN-AVUKAT

TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU-MÜŞAVİR

KIRŞEHİR

ASAF KAYAOĞLU-MÜHENDİS

TURAN YILDIRIM-İŞ ADAMI

KİLİS

MUSTAFA ARAZ-DOKTOR

MUSTAFA POLAT-MÜHENDİS

KOCAELİ

ABDULKADİR ERBAĞCI-DOKTOR

ALİPAŞA NAİPOĞLU-ÖĞRETMEN

AŞKIN ÖZÖN-MÜHENDİS

GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI-AVUKAT

HASAN SIR-İŞ ADAMI

LÜTFÜ TÜRKKAN-İŞ ADAMI

MEHMET KAMİL ŞİRİN-AVUKAT

NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN-SERBEST MESLEK

ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK-MİMAR

PELİN FİLİZ COŞTUR-TIP ÇALIŞANI

SAVAŞ EMİNOĞLU-MÜŞAVİR

SEDA BÜYÜKKARA-BANKACI

ŞANBAZ YILDIZ-İŞ ADAMI

YÜKSEL ERCAN-GAZETECİ

KONYA

ADNAN AYYILDIZ-EMEKLİ

ERHAN GÖKMEN-İŞ ADAMI

ESRA TOTAN-YÖNETİCİ

FAHRETTİN YOKUŞ-MÜŞAVİR

HASAN HÜSEYİN HADİMLİ-AKADEMİSYEN

İBRAHİM ÇALIŞKAN-SERBEST MESLEK

İSMAİL AFŞAR-DİĞER

NURİ ÜNALAN-AVUKAT

OSMAN FEDAİ-ÖĞRETMEN

SELİN TOZOĞLU-DİĞER

SEMA VADİ-YÖNETİCİ

SÜLEYMAN ŞENOL-ECZACI

TOLUNAY ÖZÇELİK-AVUKAT

ÜNAL KARAMAN-SPOR ADAMI

YAŞAR YAMAN-MÜHENDİS

KÜTAHYA

EROL ERTÜRK-ÖĞRETMEN

NURCAN DUYGU-EĞİTMEN

ORHAN ÖZATİK-AKADEMİSYEN

SEYDİ KARAKUŞ-AKADEMİSYEN

TANSU COŞKUN-ESNAF

MALATYA

ATİLLA ŞAHİN-MÜFETTİŞ

ELİF APOHAN-AKADEMİSYEN

MENİJE NUR ÖZCAN-AVUKAT

METİN KAPIDERE-BİLİM İNSANI

SELÇUK HAN-MİMAR

ŞEYHMUS GÖÇMEZ-İŞ ADAMI

MANİSA

ASLI ÖZ-AVUKAT

BİRGÜL BOZKURT-E. KAMU ÇALIŞANI

FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ-AVUKAT

GÜRHAN ÖZCAN-DOKTOR

HASAN ERYILMAZ-VETERİNER

KAZIM ÖZSOY-E. SAVCI

MEHMET DOĞAN-MÜHENDİS

MEHMET KOÇ-AVUKAT

ORKUN ŞIKTAŞLI-MÜHENDİS

ŞENOL SUNAT-AKADEMİSYEN

MARDİN

ABDULLAH KARAKEÇİ-SERBEST MESLEK

ABDULMUTALİP IRMAK-SERBEST MESLEK

AZİZ ARDA UĞUR-SERBEST MESLEK

ENVER ABEŞ-İŞLETMECİ

SONGÜL SADİOĞLU-AVUKAT

ŞEYHMUS MUSAOĞLU-YATIRIM UZMANI

MERSİN

ALİ ER-ÇİFTÇİ

ALİ RIZA ÖZDENİZ-DOKTOR

AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

BURHANETTİN KOCAMAZ-MÜHENDİS

ESİN ERKOÇ-MİMAR

ESRA KAHRAMAN -DANIŞMAN

HİLAL USTA-DANIŞMAN

MEHMET TURGUT-DOKTOR

MEHMET TÜRE-EMEKLİ

MEHMET YUNUS SEVEN-DOKTOR

MUSTAFA ATEŞ-AVUKAT

ÖZER ÖZEL-İŞ ADAMI

YÜKSEL ÇELİK-E. ASKER

MUĞLA

AYFER İLHAN ÖÇER-EKONOMİST

BEHÇET SAATCI-EMEKLİ

GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU-İŞ KADINI

MEHMET TOSUN-MÜHENDİS

METİN ERGUN-AKADEMİSYEN

ÖMER KAYA-MÜHENDİS

TULGAY HASAR-EMEKLİ

MUŞ

EFEKAN KEMALOĞLU-DİĞER

MÜMTAZ YAVUZ-MÜHENDİS

UMUT DENİZ GÜNEYSU-VETERİNER

NEVŞEHİR

AYŞE GÖL MIHÇI-MUHASEBECİ

MESUT ERDOĞAN-AVUKAT

RASİM ARI-İŞ ADAMI

NİĞDE

FETDAH GÜLTEKİN-ESNAF

MÜMİN İNAN-POLİTİKACI

OLGUN EYTEMİŞ-YÖNETİCİ

ORDU

ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA-DİŞ HEKİMİ

EBRU AVCI BAŞARAN-AVUKAT

FEYZA NUR YALÇIN ÖNER-AVUKAT

İDRİS NAİM ŞAHİN-AVUKAT

MURAT VARDAL-EKONOMİST

ONUR ŞAHİN-İŞLETMECİ

OSMANİYE

ADEM KIDIK-DOKTOR

ELİF LOĞOĞLU-AKADEMİSYEN

FATİH KILINÇ-DİĞER

MEHMET DEMİR-DİĞER

RİZE

-

SAKARYA

ALPER ALPAY-ECZACI

ARZU AKÇALIŞKAN-ESNAF

DUYGU ÇETİNKAYA ACAR-AVUKAT

EDİZ SERDİP DOKUMACI-AVUKAT

HAKAN BAYKAL-İŞ ADAMI

SELÇUK KILIÇASLAN-DİĞER

ÜMİT DİKBAYIR-İŞ ADAMI

YUNUS AYDEMİR-YÖNETİCİ

SAMSUN

AHMET KARKUCAK-DOKTOR

BİRSEN ÖZTÜRK-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

EFE AYDIN-BİLİŞİM UZMANI

ERHAN USTA-EKONOMİST

HALİL İBRAHİM YALGIN-AVUKAT

İMREN NİLAY TÜFEKÇİ-İŞ KADINI

KAZIM CAN ŞEN-ESNAF

UFUK GÜLŞEN-MÜHENDİS

YUNUS GÜN-AVUKAT

SİİRT

ABDULMECİT NAS-DİĞER

İLHAN YİĞİT-ESNAF

SERVET TARDUŞ-DİĞER

SİNOP

BAKİ TAŞKIRAN-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

YILMAZ ŞANLAN-ESNAF

SİVAS

AHMET BOZDOĞAN-AKADEMİSYEN

CELAL DAĞGEZ-MÜHENDİS

MERVE YILDIZ YARAY-AVUKAT

SERAP BOZPOLAT AYAN-AKADEMİSYEN

TOLGA SAY-GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ŞANLIURFA

CEM KARAKEÇİLİ-ÇİFTÇİ

EMİN YETİM-İŞ ADAMI

GÜLCAN CENGİZ-ÖĞRETMEN

HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN-MÜHENDİS

İHSAN KAYA-DİĞER

MAHMUT SUBAŞI-DOKTOR

MEHMET HAMCAN-SOSYAL BİLİMCİ

MEHMET EMİN GÜVENÇ-DİĞER

MEHMET ŞAHİN GÜLEL-DOKTOR

MEHMET YILDIRIM-DİĞER

MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU-AVUKAT

MUSA MANGAL-AVUKAT

MUSTAFA DİRİER-AVUKAT

ÖMER FARUK AİŞEOĞLU-İŞ ADAMI

ŞIRNAK

ADİL ÖZÇINAR-ESNAF

DOĞUKAN YAYCI-AVUKAT

NURETTİN İLÇİ-EMEKLİ

OSMAN FERFOOĞLU-DİĞER

TEKİRDAĞ

AYNUR ÇEŞMELİLER-İŞLETMECİ

CEM CAVCAR-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

HAZIM TAMER DODURKA-AKADEMİSYEN

MEHMET İLKER ATASEVER-İŞ ADAMI

SELCAN HAMŞIOĞLU-GAZETECİ

SERTAÇ ALKAYA-YÖNETİCİ

ŞERAFETDİN TERZİ-İŞ ADAMI

ZEKİ UZUN-İŞ ADAMI

TOKAT

ALİ KARACA-ESNAF

FATİH DEMİRKOL-İŞ ADAMI

MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR-EKONOMİST

MURAT TOYCAN SELÇUK-İŞ ADAMI

ŞADAN İPKİN-AVUKAT

TRABZON

AKIN ÇELİK-AKADEMİSYEN

ASLAN GÜNER-İŞ ADAMI

BÜLENT ARSLAN-SERBEST MESLEK

SERPİL AKÇAY-AVUKAT

TAHSİN AKYÜZ-ARAŞTIRMACI

YAVUZ AYDIN-İŞ ADAMI

TUNCELİ

ROZAN ALİ FAYIK-YAZILIMCI

UŞAK

DALYAN ÖZDEMİR-DOKTOR

MUHAMMET GÜR-MÜHENDİS

TOLGA PİRİNÇCİ-ESNAF

VAN

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YALOVA

AYHAN KÜÇÜK-İŞ ADAMI

ELİF AKYOL TOSUN-DİŞ HEKİMİ

ERSİN AKYÜZ-MÜHENDİS

YOZGAT

ALİ KEVEN-DİĞER

İSMAİL YILMAZ-POLİTİKACI

LÜTFULLAH KAYALAR-AVUKAT

NAFİYE BALÇIK-EMLAK DANIŞMANI

ZONGULDAK

EVRİM BALBALOĞLU-DOKTOR

MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

MUSTAFA ADİL ÖZKAN-EMEKLİ

RENDA OKAY-EMEKLİ

TOLGA GÖREN-FİZYOTERAPİST

Resmi İlanlar

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