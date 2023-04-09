Son Dakika: İYİ Parti'nin aday listesi netleşti
Son dakika haberi... İYİ Parti kurmayları, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği listeyi YSK'ye verdi. AKP'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Hatay 2. sıradan listeye girdi. Ayrıca, İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı.
İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, burada yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Listelerimizde genel merkezimizin, kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu listeyle çok büyük başarı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.
İl il adaylar şu şekilde:
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ADANA
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AYYÜCE TÜRKEŞ-DOKTOR
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BAHADIR CEYHANLI-İŞ ADAMI
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BİLAL BİLİCİ-YÖNETİCİ
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BURAK YİĞENOĞLU-DOKTOR
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ERCAN ATALAY-DOKTOR
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ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ-İŞ ADAMI
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ERKAN CAN-İŞ ADAMI
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GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU-ÇİFTÇİ
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HÜLYA AKKÖZ-ÖĞRETMEN
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İSA AYANOĞLU-AVUKAT
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MEHMET SERTAÇ DURAK-İŞ ADAMI
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NİHAL AĞCA-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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REMZİ OĞUZ YILMAZ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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SİNEM ULUDAMAR-İŞ KADINI
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ŞULE GÖK TÜDEŞ-AKADEMİSYEN
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ADIYAMAN
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-
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AFYONKARAHİSAR
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GÖNÜL AR GÜNGÖR-AVUKAT
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HAKAN ŞEREF OLGUN-AVUKAT
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İBRAHİM ACAR-İŞ ADAMI
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MUSTAFA ENİS ARABACI-İŞ ADAMI
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OKŞAN ULUSOY EFE-ECZACI
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SAFFET ACAR-İŞ ADAMI
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AĞRI
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ÇAĞDAŞ ÇELİK-AVUKAT
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KENAN KAÇMAZ-AVUKAT
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METİN AYDEMİR-YÖNETİCİ
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ÖZHAN KOÇİNTAR-İŞ ADAMI
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AKSARAY
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ALİ ABBAS ERTÜRK-İŞ ADAMI
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GÜRSEL KESKİN-DİĞER
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NACİYE AKKUŞ TÜRK-ECZACI
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TURAN YALDIR-İŞ ADAMI
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AMASYA
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HİKMET RUŞEN MENEKŞE-ÖĞRETMEN
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İBRAHİM MERMER-İŞ ADAMI
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MEHMET KİP-E. ASKER
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ANKARA-1
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AHMET ALTIPARMAK-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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AHMET ERENOĞLU-AVUKAT
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AHMET EŞREF FAKIBABA-DOKTOR
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BURÇİN ÇİÇEK-MÜHENDİS
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ECE ÖZEN AKAN-DANIŞMAN
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KEVSER OFLUOĞLU-EMEKLİ ASKER
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KORAY AYDIN-POLİTİKACI
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METEHAN ERDEM-İŞ ADAMI
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MİNE BAŞ-AVUKAT
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MUHAMMET ECEL-DİĞER
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ONUR HONDOROĞLU-MÜHENDİS
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OSMAN TOPAL-İŞ ADAMI
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YETKİN ÖZTÜRK-SERBEST MESLEK
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ANKARA-2
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ADNAN BEKER-YÖNETİCİ
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ELMAS YAĞMUR-ÖĞRETMEN
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ERDOĞAN YILDIRIM-İŞ ADAMI
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FATMA GÜLÜMSER BİROL-DİĞER
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FATMA ÖZKAN-ECZACI
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MUHARREM BEŞİR-EMEKLİ
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NADİR ÇETİNKAYA-SERBEST MESLEK
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ÖZCAN DAĞGEÇ-İŞ ADAMI
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RAMAZAN DEĞERLİ-İSTATİSTİKÇİ
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SEDAT AKSAKALLI-AVUKAT
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UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ-İŞ ADAMI
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ANKARA-3
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BERNA ŞAHİN-DİŞ HEKİMİ
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FATİH KOCA-İŞ ADAMI
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KADRİYE ÜNLER-AVUKAT
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KÜRŞAD ZORLU-AKADEMİSYEN
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MEHMET ARSLAN-ÖĞRETMEN
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MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR-AVUKAT
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MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK-AVUKAT
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SERDAR SARGIN-DOKTOR
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SEVGİ YALAV-ÖĞRETMEN
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SEVİN ÇAĞLAYAN-AVUKAT
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TAMER KAYAALP-MÜHENDİS
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YÜKSEL ARSLAN-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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ANTALYA
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ALİ ADNAN KAYA-SİGORTACI
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ARİF KOCABIYIK-GAZETECİ
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AYKUT KAYA-İŞ ADAMI
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AYŞEN KURT-İŞ KADINI
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BAŞAK KARATAŞ-AVUKAT
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DURMUŞ ALİ ARSLAN-E. KAMU ÇALIŞANI
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DURMUŞ KAPLAN-DİYETİSYEN
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HATİCE AVCI-MUHASEBECİ
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İLHAMİ OKUDAN-MÜHENDİS
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LEVENT ÖZDEMİR-İŞ ADAMI
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MEHMET BAŞARAN-İŞ ADAMI
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MESUT YILMAZ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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MUSA ERTUĞAN-İŞ ADAMI
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NESRİN ÜNAL-DOKTOR
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NEŞE TOKER-DOKTOR
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SERKAN TETİK-İŞ ADAMI
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UĞUR POYRAZ-AVUKAT
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ARDAHAN
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AYTEKİN KAYA-İŞ ADAMI
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NABİRE REÇBER-ÖĞRETMEN
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ARTVİN
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HAMZA GEZMİŞ-YÖNETİCİ
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HÜSEYİN IŞIK-AKADEMİSYEN
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AYDIN
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AHMET ERTÜRK-MÜHENDİS
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CEMAL SARI-EĞİTMEN
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ERHAN ALGAN-EMEKLİ
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FEVZİ KÖSE-MÜHENDİS
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ÖMER KARAKAŞ-İŞ ADAMI
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PINAR ÖNCER-AVUKAT
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SEMRA YÜCEL-İŞ KADINI
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TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ-ÇİFTÇİ
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BALIKESİR
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KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK-İŞ ADAMI
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KEMAL GİRGİN-ÖĞRETMEN
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MEHMET ÇALIK-DİŞ HEKİMİ - DİĞER DEMİŞ
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METİN ÖZGÜR-EMEKLİ
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MUSTAFA LEMİ AYTEKİN-İŞ ADAMI
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NEDİM TUNA-MÜHENDİS
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NİLGÜN BAŞARAN-ECZACI
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ÖZLEM URAL-İŞ KADINI
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TURHAN ÇÖMEZ-DOKTOR
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BARTIN
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-
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BATMAN
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-
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BAYBURT
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KARABEY KADRİ KARAOĞLU-DOKTOR
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BİLECİK
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EREN GÜVEN-DİĞER
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HALİL AYDOĞDU-ÖĞRETMEN
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BİNGÖL
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AHMET ARPA-EMEKLİ
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HASAN KIZILBOĞA-İŞ ADAMI
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SEMA TANİN-ÖĞRETMEN
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BİTLİS
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EDİP SAFTER GAYDALI-İŞ ADAMI
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LEVENT NASIR-AVUKAT
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MAŞALLAH ASLAN-ÖĞRETMEN
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BOLU
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AHMET ÖRNEKBAŞ-İŞ ADAMI
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İRFAN BAYAR-EMEKLİ POLİS
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SUAT ORHAN-İŞ ADAMI
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BURDUR
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FARUK ERKAN-İŞ ADAMI
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MEHMET YAVAŞ-İŞ ADAMI
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SAFA SÖNMEZ-İŞ ADAMI
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BURSA-1
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BİRGÜL YILDIZ GÜNAY-SOSYAL BİLİMCİ
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EVREN ŞAHİN-DOKTOR
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FEYZA TEMEL-ÖĞRETMEN
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ÖZGÜR ŞİMŞEK-MÜHENDİS
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RESÜL KAPLAN-MÜHENDİS
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SEVİNÇ ATABAY-ÖĞRETMEN
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ŞEYDA ŞAHİN-AVUKAT
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YAHYA BAHADIR-DOKTOR
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YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU-ÖĞRETMEN
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YÜKSEL YILMAZ-İŞLETMECİ
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BURSA-2
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DİLEK DURAK-YÖNETİCİ
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ENVER YENİÇERİ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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ERDAL AY-İŞLETMECİ
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HASAN TOKTAŞ-MÜHENDİS
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HATİCE DENİZ-EMEKLİ
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İBRAHİM ALAGÖZ-İŞ ADAMI
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ORHAN ÖZER-YÖNETİCİ
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OSMAN ATALAY AKMAN-AVUKAT
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SERMİN CAN ÖZENSOY-MÜHENDİS
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ZAFER MİLLİ-KİMYAGER
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ÇANAKKALE
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CENGİZ YALÇIN-SİGORTACI
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MEVLÜT İNANÇ-ESNAF
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RIDVAN UZ-İŞ ADAMI
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ZİŞAN ÖZAYDIN-AVUKAT
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ÇANKIRI
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MEHMET ALİ KARAMEMİŞ-İŞ ADAMI
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OYA YAKIN-BANKACI
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ÇORUM
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-
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DENİZLİ
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İBRAHİM ŞENEL-MİMAR
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KADİR TATIK-BANKACI
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NAZLI YAŞATÜRK-AVUKAT
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ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI-KİMYAGER
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UĞUR ÇİZMECİOĞLU-AVUKAT
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VEYSEL KARAÇOR-ÖĞRETMEN
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YASİN ÖZTÜRK-MÜHENDİS
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DİYARBAKIR
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AHMET BAŞARİ-DİĞER
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EMRULLAH ÇERİ-YÖNETİCİ
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ERDAL YILMAZ-YÖNETİCİ
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ERKAN YILMAZ-MUHASEBECİ
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HÜSEYİN GÜRAN-ÇİFTÇİ
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KENAN KAYA-SOSYAL BİLİMCİ
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MEHMET EMİN EKİN-İŞ ADAMI
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MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ-AVUKAT
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NAZIM KAYA-İŞ ADAMI
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SEÇİL AKIN-DİĞER
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VEJDİN ENSARİOĞLU-İŞ ADAMI
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YAKUP ÖZKAYA-İŞ ADAMI
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DÜZCE
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-
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EDİRNE
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DİLEK KIRMIZI-DİĞER
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HASAN HAKAN ŞAHİN-ÖĞRETMEN
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HÜSEYİN ERKİN-MÜHENDİS
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MEHMET AKALIN-AKADEMİSYEN
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ELAZIĞ
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ABDULKERİM EFLATUN-E.KAMU ÇALIŞANI
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İRFAN SÖNMEZ-AVUKAT
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NAHİT BAYKARA-ARAŞTIRMACI
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ŞENAY ALADAĞ DEMİREL-İŞ KADINI
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YÜKSEL ERCAN-DİĞER
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ERZİNCAN
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-
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ERZURUM
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ESRA AKPINAR-DİĞER
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FATİH ARAS-DOKTOR
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FATİH KARATAŞ-İŞ ADAMI
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FATMA CANAN UÇAR-ECZACI
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MELİH KIRKPINAR-İŞ ADAMI
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ZEKAİ KAYA-ÖĞRETMEN
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ESKİŞEHİR
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HAKAN KAYMAK-İŞ ADAMI
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İDRİS NEBİ HATİPOĞLU-İŞ ADAMI
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MELİH AYDIN-İŞ ADAMI
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ÖMER İBRAHİM SAYIN-İŞ ADAMI
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ÖZLEM AYRANCI-ECZACI
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YAĞMUR GÜRSÖĞÜT-İŞ KADINI
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GAZİANTEP
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ABUBEKİR TEK-İŞ ADAMI
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HASAN ALPDOĞAN-MÜHENDİS
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MEDİNE İLAY YILDIRIM-MÜHENDİS
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MEHMET ÖZBERK-İŞ ADAMI
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MEHMET ALİ YILDIRIM-İŞ ADAMI
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MEHMET AY-İŞ ADAMI
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MEHMET MURAT YAPRAK-İŞ ADAMI
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MEHMET MUSTAFA GÜRBAN-İŞ ADAMI
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MESUT NİZİPLİOĞLU-MÜŞAVİR
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MUSTAFA ALTUNBAŞ-İŞ ADAMI
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NERMİN TUZCU-İŞ KADINI
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OKTAY İYİSARAÇ-İŞLETMECİ
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SEMA ALBAYRAM-İŞ KADINI
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TİBET EKİNCİ-İŞ ADAMI
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GİRESUN
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HAKAN BEKTAŞ-AKADEMİSYEN
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KAYA YILDIZ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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MUSTAFA DİZDAR-ÖĞRETMEN
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ÜNZİLE YÜKSEL-AVUKAT
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GÜMÜŞHANE
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BEDRİ AĞAÇ-E. ASKER
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MUZAFFER ALTIPARMAK-İŞ ADAMI
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HAKKARİ
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-
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HATAY
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ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN-DİĞER
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AYLİN ANIL ARSLAN-DOKTOR
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ÇAĞATAY KARAMANOĞLU-İŞ ADAMI
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GÖKHAN ZAN-SPOR ADAMI
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GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE-AVUKAT
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İLYAS UYGUR-MÜŞAVİR
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MEHMET OĞUZ TURAN-VETERİNER
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MUHAMMET MUSTAFA BALCI-MÜHENDİS
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OSMAN AĞCA-E.ASKER
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SARPER DAVUT-MÜHENDİS
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TUNA EBRU ÖZDEMİR-SERBEST MESLEK
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IĞDIR
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KEREM AKBULUT-AKADEMİSYEN
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TAMER BAŞARAN-DİŞ HEKİMİ
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ISPARTA
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AYLİN CESUR-DOKTOR
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FARUK TORUN-EMEKLİ
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İSMET YILMAZ-EMEKLİ
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TİMUÇİN KODAMAN-AKADEMİSYEN
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İSTANBUL-1
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AHMET ÇELEBİ-EMEKLİ
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AHMET SELÇUK CAN-AKADEMİSYEN
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ALİ COŞKUN-İŞ ADAMI
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ARİF TEVETOĞLU-EKONOMİST
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AYSEL KIRALİ-MÜHENDİS
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AYŞE KIRAÇ-DİĞER
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BARIŞ TAVLAŞOĞLU-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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BAVER MİROĞLU-İŞ ADAMI
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BURAK AKBURAK-İŞ ADAMI
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BÜLENT ASLAN-YÖNETİCİ
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CELAL MAHMUT SOLAK-EMEKLİ
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CEVAT SARAÇ-İŞ ADAMI
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DURSUN ÇOLAK-İŞ ADAMI
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EMİNE KÜÇÜKALİ-MİMAR
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ERDAL DEMİR-AVUKAT
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HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU-İÇ MİMAR
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HÜLYA ARICI-POLİTİKACI
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İHSAN ÖNDER ALBAYRAK-DOKTOR
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KADİR KÜRŞAT ARSLAN-SERBEST MESLEK
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MEHMET ERİŞEN-İŞ ADAMI
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MERAL ALEMDAR-AVUKAT
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MURAT KARAMAN-DOKTOR
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MUSTAFA CİHAN PAÇACI-EKONOMİST
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NAZLI YURDUSEVEN-İŞ KADINI
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NİMET ÖZDEMİR-İŞ KADINI
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OĞUZHAN HASAR-İŞ ADAMI
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RAMAZAN UĞURAL-DİĞER
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RAŞİT EMİR SÜER-İŞ ADAMI
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SEDAT GÜRKAN-MİMAR
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SEVİM DEMİR-İŞLETMECİ
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TAHA ORHUN ERTÜRKMEN-MAKİNE MÜHENDİSİ
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UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ-İŞ ADAMI
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VEDAT BAYRAM-YÖNETİCİ
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YÜCEL AYDIN-İŞ ADAMI
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YÜCEL COŞKUN-İŞ ADAMI
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İSTANBUL-2
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ABDULLAH ŞALCI-EMEKLİ
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AFFAN MAHMUT KEÇECİ-EMEKLİ
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ALİ AKGÜN-İŞ ADAMI
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ALİ ÇELİK-İŞ ADAMI
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ARZU BAŞKAN-YAYINCI
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ASLIHAN ELİBOL-ARAŞTIRMACI
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BAHATTİN BAHADIR ERDEM-AKADEMİSYEN
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BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI-MÜHENDİS
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BİLAL UZUN-ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
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ECE GÜNER-AVUKAT
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ERHAN ÖZKAN-İŞ ADAMI
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ERİŞ CESUR-İŞ ADAMI
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FİSUN MEHLİKA TOCA-AVUKAT
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GÖKHAN KARGI-İŞ ADAMI
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HASAN HOŞBEN-SİGORTACI
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HATİCE KAYALI-AVUKAT
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HATİCE CEREN YILMAZ-AVUKAT
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İSMET KOÇAK-MAKİNE MÜHENDİSİ
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MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU-İŞ ADAMI
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MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER-AVUKAT
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MUSTAFA YAZICI-MÜHENDİS
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MÜJDAT ÖZTÜRK-SOSYAL BİLİMCİ
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NAZLI ASPAY ŞENER-SOSYAL BİLİMCİ
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ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ-E. KAMU ÇALIŞANI
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RAİF GÜLER-MUHASEBECİ
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SALİM ENSARİOĞLU-İŞ ADAMI
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YILMAZ DAĞDELEN-YÖNETİCİ
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İSTANBUL-3
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ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU-İŞ ADAMI
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ALİ KIDIK-GAZETECİ
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ARZU ÖNŞEN-DANIŞMAN
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ARZU ŞİMŞEK-ESNAF
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ASİYE KÜÇÜKYILMAZ-DİĞER
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ATAKAN ÖZKAN-DOKTOR
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AYHAN BÖLÜKBAŞI-EKONOMİST
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AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU-MÜHENDİS
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BURAK USTALI-MÜFETTİŞ
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BUSE ALBAYRAK-POLİTİKACI
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CELAL KARAPINAR-EMEKLİ
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DOĞAN AVCI-MÜŞAVİR
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ERSİN BEYAZ-MİMAR
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ETHEM BAYKAL-AVUKAT
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FEVZİ FATİH OĞUZ-MÜHENDİS
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FİLİZ ÇELİK-İŞLETMECİ
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HAMZA YURTSEVER-AVUKAT
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HASAN KAYA-DOKTOR
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HÜRANA GÜNGÖR-İÇ MİMAR
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KÜRŞAT ÖZER-AKADEMİSYEN
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MEHMET ALİ UYKUR-AKADEMİSYEN
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MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ-YÖNETİCİ
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MELİHA APAYDIN-AKADEMİSYEN
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MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ-İŞ KADINI
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METE KOCA-MÜŞAVİR
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METİN BOZKURT-YÖNETİCİ
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NAZMİYE İZGİN-DİĞER
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SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN-ECZACI
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SEVİNÇ GÜMÜŞ-ÖĞRETMEN
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SEYİTHAN İZSİZ-İŞ ADAMI
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SURURİ KARABAL-İŞ ADAMI
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ŞEREF TAMTÜRK-İŞ ADAMI
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ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY-MÜŞAVİR
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ŞÜKRÜ KULEYİN-İŞ ADAMI
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ÜLKÜ AYAYDIN-MÜŞAVİR
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ZEKİ BULGAN-AVUKAT
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İZMİR-1
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ALİ TOPÇU-AVUKAT
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ASLAN SEZGİN-AVUKAT
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DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU-İŞ ADAMI
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FİGEN YILDIRIM-MÜŞAVİR
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GİZEM ALBAŞ-YÖNETİCİ
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GÜLŞAH SAKAR-DİĞER
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HASAN YILDIZ-E.ASKER
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İSMAİL AYBARS AKSOY-İŞ ADAMI
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KAAN ALTINDAĞ-İŞ ADAMI
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LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY-BİLİŞİM UZMANI
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MURAT ÇAKAR-AVUKAT
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ÖZTÜRK KESKİN-YÖNETİCİ
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ÜLKÜ DOĞAN-AVUKAT
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ÜMİT ÖZLALE-AKADEMİSYEN
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İZMİR-2
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ARZU YILDIRIM-ÖĞRETMEN
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BÜLENT UYGUR-DOKTOR
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DİNÇER IŞIKTAŞ-MÜHENDİS
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HÜSMEN KIRKPINAR-İŞ ADAMI
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MEHMET EMİN CANTÜRK-ÖĞRETMEN
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MEHMET HALİS KÖSE-ÖĞRETMEN
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MİRAN BACGEROĞLU-İŞ ADAMI
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MUSTAFA NURİ DENİZ-AKADEMİSYEN
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MÜJDE HARPUT APAK-AVUKAT
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MÜMİN YALÇINKAYA-İŞ ADAMI
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NAZLI BUKET KARASU-AVUKAT
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TAMER CÜCÜ-MÜHENDİS
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YELİZ ÇULHA-DİŞ HEKİMİ
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YİĞİT KARAKIŞ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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KAHRAMANMARAŞ
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AHMET ÇABUKEL-AVUKAT
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BURAK SERT-MÜHENDİS
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EMİNE LEBLEBİCİ-BANKACI
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İRFAN MERT YIKAN-MÜHENDİS
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NESLİHAN KOCA NERGİZ-AVUKAT
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SERDAL KURTOĞLU-İŞ ADAMI
|
ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK-AVUKAT
|
ZİYA DUMLUPINAR-AKADEMİSYEN
|
KARABÜK
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İSMAİL YALAV-İŞ ADAMI
|
KÜBRA DURSUN-PSİKOLOG
|
OZAN CANYURT-YÖNETİCİ
|
KARAMAN
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ATİLA ZORLU-DİĞER
|
FADİME HARMANİZİ-AVUKAT
|
ZİHNİ KOCAERKEK-DOKTOR
|
KARS
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ALPASLAN YÜCE-AKADEMİSYEN
|
AYŞE TARLAK YILMAZ-İŞ KADINI
|
AYTAÇ ERMAN KESGİN-DOKTOR
|
KASTAMONU
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AHMET KATAR-İŞ ADAMI
|
METİN ATEŞ-EMEKLİ
|
MUSTAFA GÜVENÇ-MÜHENDİS
|
KAYSERİ
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ABDULLAH İLKER SUNGUR-AVUKAT
|
BELGÜZAR KILIÇ-ÖĞRETMEN
|
BETÜL TOSUN-İŞ KADINI
|
DURSUN ATAŞ-DİĞER
|
HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ-DOKTOR
|
KAZIM YÜCEL-İŞ ADAMI
|
MEHMET SEBATİ ATAMAN-E.ASKER
|
SEDAT KILINÇ-İŞ ADAMI
|
SERAP DURMUŞ-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|
SÜLEYMAN BOZKURT-AVUKAT
|
KIRIKKALE
|
BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK-İŞ ADAMI
|
ORHAN KILIÇ-BİLİŞİM UZMANI
|
SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK-EMEKLİ
|
KIRKLARELİ
|
HİLMİ KAHRAMAN-DİĞER
|
SİBEL PİŞKİN-AVUKAT
|
TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU-MÜŞAVİR
|
KIRŞEHİR
|
ASAF KAYAOĞLU-MÜHENDİS
|
TURAN YILDIRIM-İŞ ADAMI
|
KİLİS
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MUSTAFA ARAZ-DOKTOR
|
MUSTAFA POLAT-MÜHENDİS
|
KOCAELİ
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ABDULKADİR ERBAĞCI-DOKTOR
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ALİPAŞA NAİPOĞLU-ÖĞRETMEN
|
AŞKIN ÖZÖN-MÜHENDİS
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GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI-AVUKAT
|
HASAN SIR-İŞ ADAMI
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LÜTFÜ TÜRKKAN-İŞ ADAMI
|
MEHMET KAMİL ŞİRİN-AVUKAT
|
NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN-SERBEST MESLEK
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ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK-MİMAR
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PELİN FİLİZ COŞTUR-TIP ÇALIŞANI
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SAVAŞ EMİNOĞLU-MÜŞAVİR
|
SEDA BÜYÜKKARA-BANKACI
|
ŞANBAZ YILDIZ-İŞ ADAMI
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YÜKSEL ERCAN-GAZETECİ
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KONYA
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ADNAN AYYILDIZ-EMEKLİ
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ERHAN GÖKMEN-İŞ ADAMI
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ESRA TOTAN-YÖNETİCİ
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FAHRETTİN YOKUŞ-MÜŞAVİR
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HASAN HÜSEYİN HADİMLİ-AKADEMİSYEN
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İBRAHİM ÇALIŞKAN-SERBEST MESLEK
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İSMAİL AFŞAR-DİĞER
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NURİ ÜNALAN-AVUKAT
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OSMAN FEDAİ-ÖĞRETMEN
|
SELİN TOZOĞLU-DİĞER
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SEMA VADİ-YÖNETİCİ
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SÜLEYMAN ŞENOL-ECZACI
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TOLUNAY ÖZÇELİK-AVUKAT
|
ÜNAL KARAMAN-SPOR ADAMI
|
YAŞAR YAMAN-MÜHENDİS
|
KÜTAHYA
|
EROL ERTÜRK-ÖĞRETMEN
|
NURCAN DUYGU-EĞİTMEN
|
ORHAN ÖZATİK-AKADEMİSYEN
|
SEYDİ KARAKUŞ-AKADEMİSYEN
|
TANSU COŞKUN-ESNAF
|
MALATYA
|
ATİLLA ŞAHİN-MÜFETTİŞ
|
ELİF APOHAN-AKADEMİSYEN
|
MENİJE NUR ÖZCAN-AVUKAT
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METİN KAPIDERE-BİLİM İNSANI
|
SELÇUK HAN-MİMAR
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ŞEYHMUS GÖÇMEZ-İŞ ADAMI
|
MANİSA
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ASLI ÖZ-AVUKAT
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BİRGÜL BOZKURT-E. KAMU ÇALIŞANI
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FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ-AVUKAT
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GÜRHAN ÖZCAN-DOKTOR
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HASAN ERYILMAZ-VETERİNER
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KAZIM ÖZSOY-E. SAVCI
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MEHMET DOĞAN-MÜHENDİS
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MEHMET KOÇ-AVUKAT
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ORKUN ŞIKTAŞLI-MÜHENDİS
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ŞENOL SUNAT-AKADEMİSYEN
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MARDİN
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ABDULLAH KARAKEÇİ-SERBEST MESLEK
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ABDULMUTALİP IRMAK-SERBEST MESLEK
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AZİZ ARDA UĞUR-SERBEST MESLEK
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ENVER ABEŞ-İŞLETMECİ
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SONGÜL SADİOĞLU-AVUKAT
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ŞEYHMUS MUSAOĞLU-YATIRIM UZMANI
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MERSİN
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ALİ ER-ÇİFTÇİ
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ALİ RIZA ÖZDENİZ-DOKTOR
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AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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BURHANETTİN KOCAMAZ-MÜHENDİS
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ESİN ERKOÇ-MİMAR
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ESRA KAHRAMAN -DANIŞMAN
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HİLAL USTA-DANIŞMAN
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MEHMET TURGUT-DOKTOR
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MEHMET TÜRE-EMEKLİ
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MEHMET YUNUS SEVEN-DOKTOR
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MUSTAFA ATEŞ-AVUKAT
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ÖZER ÖZEL-İŞ ADAMI
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YÜKSEL ÇELİK-E. ASKER
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MUĞLA
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AYFER İLHAN ÖÇER-EKONOMİST
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BEHÇET SAATCI-EMEKLİ
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GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU-İŞ KADINI
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MEHMET TOSUN-MÜHENDİS
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METİN ERGUN-AKADEMİSYEN
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ÖMER KAYA-MÜHENDİS
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TULGAY HASAR-EMEKLİ
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MUŞ
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EFEKAN KEMALOĞLU-DİĞER
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MÜMTAZ YAVUZ-MÜHENDİS
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UMUT DENİZ GÜNEYSU-VETERİNER
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NEVŞEHİR
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AYŞE GÖL MIHÇI-MUHASEBECİ
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MESUT ERDOĞAN-AVUKAT
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RASİM ARI-İŞ ADAMI
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NİĞDE
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FETDAH GÜLTEKİN-ESNAF
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MÜMİN İNAN-POLİTİKACI
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OLGUN EYTEMİŞ-YÖNETİCİ
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ORDU
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ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA-DİŞ HEKİMİ
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EBRU AVCI BAŞARAN-AVUKAT
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FEYZA NUR YALÇIN ÖNER-AVUKAT
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İDRİS NAİM ŞAHİN-AVUKAT
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MURAT VARDAL-EKONOMİST
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ONUR ŞAHİN-İŞLETMECİ
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OSMANİYE
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ADEM KIDIK-DOKTOR
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ELİF LOĞOĞLU-AKADEMİSYEN
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FATİH KILINÇ-DİĞER
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MEHMET DEMİR-DİĞER
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RİZE
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-
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SAKARYA
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ALPER ALPAY-ECZACI
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ARZU AKÇALIŞKAN-ESNAF
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DUYGU ÇETİNKAYA ACAR-AVUKAT
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EDİZ SERDİP DOKUMACI-AVUKAT
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HAKAN BAYKAL-İŞ ADAMI
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SELÇUK KILIÇASLAN-DİĞER
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ÜMİT DİKBAYIR-İŞ ADAMI
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YUNUS AYDEMİR-YÖNETİCİ
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SAMSUN
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AHMET KARKUCAK-DOKTOR
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BİRSEN ÖZTÜRK-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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EFE AYDIN-BİLİŞİM UZMANI
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ERHAN USTA-EKONOMİST
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HALİL İBRAHİM YALGIN-AVUKAT
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İMREN NİLAY TÜFEKÇİ-İŞ KADINI
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KAZIM CAN ŞEN-ESNAF
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UFUK GÜLŞEN-MÜHENDİS
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YUNUS GÜN-AVUKAT
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SİİRT
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ABDULMECİT NAS-DİĞER
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İLHAN YİĞİT-ESNAF
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SERVET TARDUŞ-DİĞER
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SİNOP
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BAKİ TAŞKIRAN-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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SİVAS
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AHMET BOZDOĞAN-AKADEMİSYEN
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SERAP BOZPOLAT AYAN-AKADEMİSYEN
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TOLGA SAY-GÜVENLİK GÖREVLİSİ
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ŞANLIURFA
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CEM KARAKEÇİLİ-ÇİFTÇİ
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MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU-AVUKAT
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ŞIRNAK
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TOKAT
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-
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ZONGULDAK
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MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
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MUSTAFA ADİL ÖZKAN-EMEKLİ
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RENDA OKAY-EMEKLİ
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TOLGA GÖREN-FİZYOTERAPİST
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