Son dakika... İzmir'de bir deprem daha meydana geldi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:03

Güncelleme: 14.06.2023 - 14:26

İzmir ve çevresinde saat 13.59'da gerçekleşen bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

2,5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Zafer-Buca olarak duyuruldu.

İzmir'in Buca ilçesinde bu sabah 08.53'te de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.