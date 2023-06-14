Son dakika... İzmir'de bir deprem daha meydana geldi
İzmir ve çevresinde saat 13.59'da gerçekleşen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.
İzmir ve çevresinde saat 13.59'da gerçekleşen bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.
2,5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Zafer-Buca olarak duyuruldu.
İzmir'in Buca ilçesinde bu sabah 08.53'te de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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