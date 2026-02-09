Son Dakika... İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon: 26 kişi adliyeye sevk edildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerlerin usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat sağlandığı iddia edildi.

Bu kapsamda 2 Şubat'ta, haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiye yönelik operasyonda, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Yurtdışında olduğu belirlenen 1 kişiyle birlikte toplam 2 kişiye yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

26 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 26 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanınca, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.