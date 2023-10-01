Son dakika... İzmir Buca'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 16.30'da İzmir'in Buca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.44 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.30'da, merkez üssü İzmirîn Buca ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 6.44 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-10-01
Saat:16:30:17 TSİ
Enlem:38.326 N
Boylam:27.191 E
Derinlik:6.44 km
Detay:https://t.co/LRqcgDT7di@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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