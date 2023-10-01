Son dakika... İzmir Buca'da deprem!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 16:41

Güncelleme: 01.10.2023 - 17:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.30'da, merkez üssü İzmirîn Buca ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 6.44 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: