Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmalarında yeni tahliyeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik '2023 yılında 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında ve 2024 yılı için ise 'Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçu yönünden yapılan soruşturma neticesinde 30'u tutuklu 56 kişi hakkında iddianame tanzim edilerek açılan kamu davasında tahliye kararı çıktı.

30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tensip işlemleri kapsamında 30 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz da var.

Dün de İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi “Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması” işlerine ilişkin açılan davada tensip işlemleri kapsamında 20 sanık hakkında tahliye kararı vermişti.

Öte yandan asfalt ve araç ihaleleri soruşturmasından tutuksuz yargılanmasına karar verilen Kaya hakkında süren kooperatif dosyasından alınan tutukluluk kararının devam etmesi sebebiyle cezaevinden tahliye edilmedi.