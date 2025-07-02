İzmir'de belediyeye operasyon... Başkan Cemil Tugay açıklama yaptı: 'Algı çalışmalarına' yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 130 kişi gözaltında bulunuyor.

"ARKADAŞLARIMIZIN MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tugay'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu süreç içerisinde aktif olarak çalışan İZSU, ESHOT genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız ve belediyemizde farklı pozisyonlarda çalışmakta olan onlarca çalışanımız gözaltına alınmış durumda. Bu belediyemizin işleyişi açısından da bir sorundur. Genel olarak bizi derinden üzmüştür.

Kimlerin gözaltına alınacağına karar verirken belli ki biraz adı geçilebilecek herkesin dahil edildiği kalabalık bir grup oluşturulmuş. Hiçbirimiz hiçbir soruşturmadan kendimizi muaf saymıyoruz, incelemeye her zaman hazırız ve bunlar için yardımcı olmaya da hazırız ama bu olayın oluş şeklinin kapsamına baktığımız zaman işin içine dahil edilen tüm taraflarla bir siyasi amaç olduğuna dair benim de kuvvetli bir kanaatim var.

Buradan CHP'ye ve CHP'li belediyeyi kamuoyunda itibarsızlaştırmakla ilgili bir çaba olabilir gibi görüyorum. Biz dünden beri mümkün olduğunca olayı takip etmeye ve detaylı öğrenmeden fazla açıklama yapmamaya, temkinli olmaya çalıştık. Çünkü halen de dosyanın kapsamı hakkında yeterli bilgimiz yok. Bilgilerimiz dahilinde bütün arkadaşlarımızın masum olduğuna inanıyorum, aklanacaklardır.

Yargılamaların tutuklu olması için aslında haklı nedenler görünmüyor, tutuksuz olması gerçekten mümkün. Davet edildiklerinde her zaman gidecek arkadaşlarımız. Gözaltı şartları maalesef iyi değilmiş, gözaltı şartlarının iyileşmesi için bize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bunu tüm arkadaşlarımız için söylüyorum.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak İzmir halkı bilsin ki her kim ne başka türlü bir algı çalışması içinde olursa olsunlar, bu süreci birlik, beraberlik içerisinde hizmetlerimizi aksatmadan, hukuksal sürece de yardımcı olacak şekilde takip edecektir. Arkadaşlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını bekliyoruz."

DENİZ YÜCEL: BİZDEN BİR ÇATIŞMA BEKLEMESİNLER

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise şunları söyledi:

"Burada hem İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun hem geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer'in hem de diğer gözaltında olan şahısların, bürokratların, çalışanların masum oldukları yönündedir. Bu suçlamadan en kısa sürede aklanacakları yönündedir. Tabii bir takım iddialar olabilir, herkes soruşturulabilir, herkes yargılanabilir ancak tutuksuz yargılanma esastır.

Öncelikli olarak isteğimiz, dileğimiz soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve aslolan tutuksuz yargılamadır. Bizden bir ayrışma ya da çatışma bekleyenler boşuna beklemesinler. İzmir İl Örgütü ilçe başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, büyükşehir belediye başkanıyla, il yönetim kuruluyla, milletvekilleriyle, MYK üyeleriyle bir bütündür, dayanışması, motivasyonu en yüksek düzeydedir. O yüzden bu zor günleri en kısa sürede aşacağımıza inanıyoruz. Gözaltında olan arkadaşlarımız da inanıyoruz ki tutuksuz yargılanacaklar. Haklarındaki iddialar araştırılır, iddiaların hepsi yargılamaya muhtaç konulardır.

Hepsinin incelenmesi, savunma hakkı kısıtlanmadan savunmaların dinlenmesi bir mahkeme sürecinde ortaya çıkacak konulardır. Dolayısıyla arkadaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılacaklarını düşünüyoruz."