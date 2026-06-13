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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!

13.06.2026 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!

Son dakika haberi... İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi İzmir Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı. Sarsıntı İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere çevredeki yerleşim yerlerinde hissedildi.

Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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