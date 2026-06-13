Son dakika deprem... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi İzmir Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı. Sarsıntı İzmir'in Foça ilçesi başta olmak üzere çevredeki yerleşim yerlerinde hissedildi.

Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.