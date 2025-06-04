Son Dakika... İzmir'de grev sürüyor: Cemil Tugay'dan 'Görüşme yolu kapandı' mesajı!

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şube’de örgütlü İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama emekçileri; grevlerine devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tugay, "Sadece anlaşmak için üzerimize düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir" dedi.

Cemil Tugay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şunu söyleyeyim daha önce konuştuğumuz rakamların üzerinde bir rakamla anlaşmaya çalışıyoruz. İlk altı ay 30 ikinci altı ay 19 artış verdik. Yan haklarda da işe devam ve rapor pirimi hariç diğer haklar korundu. Daha önce telaffuz ettiğim rakamların üzerine çıkmış olduk fakat burada maruz kaldığım pazarlıktan çok rahatsızım.

"SİYASET KOKAN LAFLAR EDİLİYOR"

Günlerdir Belediyenin bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde durumu anlatmaya çalışıyorum. Arkamızda da İzmir halkı diyor ki belediyeyi sıkıntıya sokacak anlaşmaya imza atma diyor. DİSK temsilcileri yöneticileri siyaset kokan laflar ediyorlar. Siyasete malzeme edilmeye çalışılıyor. Açıkçası kimin ne kadar siyasi niyetlerle bu işe dahil olduğunu çözemez hale geldik. Şube başkanlarından birisi kurultay delegemiz. Ege Bölge Başkanı milletvekili adayı olmayı planladığını bizzat bildiğimiz bir arkadaşımız. Ben şimdi bunlardan ari olarak Belediye Başkanı olarak baktığımda siyaset yapmadığıma eminim. Amacım siyaset yapmak değil belediyeyi yönetmek.

Sorumluluğum İzmirlilere karşı. Şehrin hizmete ihtiyacı var. O hizmet için bütçeye ihtiyaç var. Diğer taraftan arkadaşlarımızın ücretlerinin düzenli ödenmesine ihtiyaç var. Bu denklemde her şeyin yerine oturması zorlanacak bir limit var. Biz bu limiti zorladık. Önümüzdeki günlerde şu konuştuğumuz rakamlar da bize zorluk çıkaracak rakamları.

"BİZİM SENDİKADAN BEKLENTİMİZ TÜRKİYE'NİN ŞARTLARINI GÖRMESİ"

Bizim sendikadan beklentimiz kurumun, Türkiye'nin şartlarını görmesi. İzmir halkını sıkıntıya sokmaması, anlayışla karşılaması ve imzayı atması. Ben bu akşam sadece ve sadece pazarlığın başka boyutuyla bizimle muhatap olan insanlar gördüm. Bana Türkiye'nin halinden İzmir'in halinden anlayacak insanlar lazım. Beni anlamalarını istemiyorum ama bu toplumu bu şehri bu ülkeyi anlamak zorundalar. Belediye bütçesini en doğru en adaletli nasıl kullanırız onu konuşuyoruz.

Bana en acı gelen şu ki, şu önerdiğimiz rakamlarla geldiği rakamlar hiçbir sendikanın şimdiye kadar imzalamadığı rakamlar. Biz bu süreçte karşımızda sadece değişik niyetleri olan sendikal anlaşma dışı niyetleri olan, iktidar güç mücadelesi veren gruplar görüyoruz. Kamuoyuna yansıyan siyasi açıklamalar herkesin malumu. Ben halkımıza hizmet etmeye çalışıyorum.

"GÖRÜŞME YOLU KAPANMIŞTIR"

Bu durum çok dramatik bir durumdur. Günlerdir arkadaşlarımız bu görüşmeleri sürdürüyorlar. Bana bugün belki anlaşabiliriz dediler geldim ancak anlaşmayı zora sokmak içi bir şeyler söyleyen grup gördüm. Bu durumu önce bu sendikalara umut bağlayan, sonuç bekleyen çalışanlarımıza havale ediyorum. Sonra da İzmir halkının takdirine havale ediyorum. Diyorlarsa da ki bu arkadaşların yaptığı doğrudur lütfen gelsin bana söylesin. Sadece anlaşmak için üzerimize düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir."