Son dakika... İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1 pilot hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

Pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı: