Son Dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan yine sabır istedi: 'Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:37

Kabine toplantısı sona erdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımların ülkemizin gayreti olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır. Rusya Ukrayna savaşının barışla sona ermesi için büyük çaba sarf ettik. Taraflar bir gün barışa yönelirse bunu bizim sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Kayseri'de katıldığım temel atma ve açılış törenine 70 bin, Ordu'daki ziyaretimizde ise 55 bin kişi etkinliğimize katıldı. İki hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle milletimizin bize verdiği sorumluluğu yerine getirmeye çalıştım.

Türkiye'nin siyasi ve diplomatik gücünü dosta düşmana göstererek haklarımızı savunabileceğimiz bir ülke haline geldik. Terör örgütleriyle mücadelemizde sınırları aşarak güven iklimi tesis ettik.

ERDOĞAN YİNE SABIR İSTEDİ

Mevcut sıkıntıların üstesinde sabrederek geleceğiz. Enflasyonun sembolü olduğu bedeller ödemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla.

Eski Türkiye'yi yaşamamış gençlerimiz, büyüklerine sorarak ya da basit araştırmalarla aynı gerçeklere ulaşabilir. Ülke olarak pek çok alanda verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinde hükümet olarak bir tercihte bulunduk: Ya finansal sıkıştırmaya gidecek ve 10 milyon insanımızın işsiz kalmasına neden olacaktır ya da bu yola girecektik. Bu nedenle tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede dünyada küçülürken biz üreterek büyüdük.

Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor. Dünyadaki gelişmeler bizi de etkiliyor. Petrol fiyatlarında 128 dolara varan artışların pompa fiyatlarını 30 liraya ulaşması bunun sonucudur.

Vatandaşlarımızdan dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladım, Bay Kemal rahatsız oldu. Dedi ki ben 72 düşünüyordum. Sen düşünmeye devam et. Biz icraatten bahsediyoruz Bay Kemal. Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. Biz 1 dolardan 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik onu görün. Sonra gittik vatandaşımızın bahçesinde sohbet ettik. Beklentilerini sordum, hepsi beklentilerini söyledi. Vatandaşın beklentileri başka. Biz vatandaşımızla beraberiz, beraber olmaya da devam edeceğiz.

Küresel krize rağmen bütçe dengemizde bir bozulmaya izin vermedik. Gelir vergisini kaldırarak üç milyon çiftçimizi destekledik. Fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Bir dönem ayçiçek yağı üzerinden öyle bir fırtına koparılmıştı ki. Şimdi hem ithalat kanallarının açılması hem de üretimin açmasıyla bu konu gündemden kalkmıştır.

Dünyanın her yerinde görülen enflasyona karşı aldığımız önlemleri bankacılık faaliyetlerimizle destekliyoruz. Yılın ilk aylarında enflasyonun düşmesinin bekliyoruz."