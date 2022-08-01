Seçimde ikinci tur senaryosu: Erdoğan tüm ihtimallerde kaybediyor
Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Temmuz Ayı araştırmasını yayımladı. 28 ilde 2091 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde tüm adaylara karşı kaybediyor.
Metropoll Araştırma'nın CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi ile 28 ilde 2091 kişi ile yaptığı Türkiye'nin Nabzı, Temmuz Ayı araştırmasını yayınladı.
TÜM ADAYLARA KARŞI KAYBEDİYOR
Metropoll'ün, katılımcılara yönelttiği "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna karşılık Erdoğan hiçbir aday karşısında galip gelemiyor.
Araştırmadan yansıyanlar şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turuna senaryosunda Erdoğa ve Mansur Yavaş'ın kalması halinde Erdoğan yüzde 37,7 oy alırken Yavaş yüzde 53,9 alıyor.
Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu kalırsa; Erdoğan yüzde 42,3 oy alırken İmamoğlu yüzde 48,6 oy alıyor.
Erdoğan ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde Erdoğan yüzde 42,3 oy alırken Akşener ise yüzde 46,4 alıyor.
Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışırsa; Erdoğan yüzde 42,7 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 45,4 oy alıyor.
Son olarak Erdoğan ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın yarışması halinde Erdoğan; yüzde 41,2 oy alırken Ali Babacan yüzde 44,5 oy alıyor.
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