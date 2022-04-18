Son Dakika: Kadıköy’de istinat duvarı çöktü

Son Dakika gelişmesi... İstanbul Kadıköy'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Bina tahliye ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:36
Son Dakika: Kadıköy’de istinat duvarı çöktü
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İstanbul Kadıköy'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu.

Olay yerine ekipler sevk edildi. Bina tahliye ediliyor.


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