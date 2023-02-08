Son Dakika: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 09:36

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:02

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkım yarattı.

AFAD'ın saat 09.34'te yaptığı son dakika açıklamasına göre, depremlerde şu ana kadar 6 bin 234 kişinin hayatını kaybetti, 37 bin 11 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50.818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin110’dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir."