Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler... Deprem bölgesinden son gelişmeler: 'Binalardan insan sesleri geliyor'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 07:54

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 14:48

Türkiye deprem faciası ile sarsıldı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Bu depremin ardından saat 13.24'te ikinci bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı.

Son bilgilere göre, 3 bin 432 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 21 bin 103 oldu. Bölgede artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Deprem bölgesindeki yurttaşlar soğuk havayla da mücadele ediyor.

14.46: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 549 yurttaşımızın yaşımını yitirdiğini söyledi.

14.43: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, gelişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Zeray Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, çalışmaları bir süre izledikten sonra Adana'dan Hatay'a geçti.

14.28: Gazete Duvar'da yer alan habere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel yaptığı açıklamada, Hatay’da çok ciddi bir organizasyon sorunu yaşandığını, arama kurtarma ekibi ve ekipmanlarının enkaz bölgesine ulaşmasında problemlerin olduğunu ifade etti. Akaryakıt, gıda, barınma, iletişim sorunlarının sürdüğünü dile getiren Açıkel, yardımların parça parça geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Konya ve Niğde otoyolu dün ve sabahın erken saatlerine kadar açık tutulamadığı için çok sayıda ekip onlarca saat rötarla buraya geldi. Türkiye’nin farklı noktalarından buraya gelmeye çalışan AFAD ekipleri intikal edemedi, lojistik sağlanamadı. Gelen ekiplerin ekipmanları gelemedi. Önümüzdeki saatler ve günler çok kritik. Binaların altından çok sayıda yurttaşın sesi geliyor. Onlara ulaşmak istiyoruz. Aileler çaresiz, sessizlik içindeler. Ses gelen binalar için çağrıda bulunuyorlar. Çadır ihtiyacı çok yüksek. Kentte iki kamu hastanesi ve özel hastane çöktüğü için sağlık hizmeti verilemiyor. Hastaların ve ağır yaralıların önemli bir bölümü başka illere gönderiliyor. Antakya’nın en büyük şehir hastanesi kullanılamaz hale geldi. Özel hastanelerin birkaçı yıkılmış değilse bile yana yatmış durumda. Sağlık personeli de çok zor koşullarda görevlerini yapıyor.”

12.40: AFAD, deprem felaketinde can kaybının 3 bin 432'ye yükseldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 3.432 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 21.103 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

12.29: Ticaret Bakanlığı: "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."

12.25: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısının 3 bin 419'a yükseldiğini belirtti. Yaralı sayısı ise 20 bin 534 oldu. Oktay; Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

10.20: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yaşadığımız süreç son bir asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz harekete geçti. Bu deprem 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumda. Gaziantep’te 581 yıkık bina var, can kaybı 468 oldu. Deprem bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir."

10.11: AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.11'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.93 kilometre olarak ölçüldü.

09.46: Emniyet Genel Müdürlüğü: "Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildi, 4 şahıs gözaltına alındı."

09.43: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 3 bin 381 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 bin 426 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

09.25: Deprem bölgesinden gece saatlerinde İstanbul'a getirilen yaralılardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 11 kişinin yoğun bakımdaki takiplerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan, ikisinin 14 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki çocuğun diyalize alınacağı kaydedildi. Çevik kuvvet polisi Servet Çelik'in (25) ise durumunun iyi olduğu ancak çoklu kırık ve travma nedeniyle ortopedi ve beyin cerrahi ekiplerince ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan, yaralılardan üçünün entübe edildiği, hipotermik gelen yaralıların 'crush sendromu' nedeniyle diyalize ihtiyaç duyabileceği de vurgulandı.

8.12: İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizden; bin 23 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığı'ndan kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

07.56: AFAD: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 13 bin 740 arama kurtarma personeli, 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi görevlendirilmiştir. Personel ve araç sevkiyatı gece boyunca aralıksız devam etmiştir.

06.13: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

04.30: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi. Sezer, 65 ülkeden yardım ve destek talebi olduğunu, söz konusu ülkelerin ekipleri gelince afet bölgesine nakledileceğini belirtti.

Sezer, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: "243 artçı deprem meydana geldi. Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmaktadır. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var. Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı çadır hem de barınma ihtiyaçları için diğer barınma malzemelerini de bir şekilde sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda."