Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:05
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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