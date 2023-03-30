Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 11.44'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-30
Saat:11:44:25 TSİ
Enlem:38.087 N
Boylam:37.227 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/iVAXj7WY4C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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