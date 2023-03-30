Son Dakika... Malatya'da deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.14'te meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-30
Saat:09:14:01 TSİ
Enlem:38.321 N
Boylam:38.204 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/2kFpTzrTPA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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