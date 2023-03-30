Son Dakika... Malatya'da deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 09:41
Son Dakika... Malatya'da deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde  3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.14'te meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.


Malatya Malatya Deprem deprem afad Son dakika

İlgili Haberler

Son dakika... İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler