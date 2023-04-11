Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:32
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.27 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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