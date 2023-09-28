Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:27
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 14.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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