Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 14.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-28
Saat:09:18:24 TSİ
Enlem:38.367 N
Boylam:37.374 E
Derinlik:14.37 km
Detay:https://t.co/mclwkLPsO5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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