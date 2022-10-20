Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İlçede saat 14.34'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçeklemişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2022
Büyüklük:4.3 (MW)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:20-10-2022
Saat:20:14:02 TSI
Enlem:37.416 N
Boylam:37.206 E
Derinlik:5.28 km
Detay:https://t.co/i66tl9BUHn
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 20, 2022
SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/RhD0ugPvXT
20.10.2022, 20:14:01 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.4 km#Kandilli
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