Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 20:23
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İlçede saat 14.34'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçeklemişti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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