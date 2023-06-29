Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.28'de gerçekleşen depremin 6.98 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-29
Saat:08:28:07 TSİ
Enlem:37.998 N
Boylam:36.357 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/s1QyROgwrA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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