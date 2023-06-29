Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2023 - 08:40
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.28'de gerçekleşen depremin 6.98 km derinlikte olduğu bildirildi.


deprem kahramanmaraş Son dakika afad

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde acı bayram: Gözler hüzünlü

Deprem bölgesinde acı bayram: Gözler hüzünlü
Eğitim-İş depremin vurduğu illeri analiz etti: 2.4 milyon öğrenci nerede?

Eğitim-İş depremin vurduğu illeri analiz etti: 2.4 milyon öğrenci nerede?
Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onayladı

Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onayladı

En Çok Okunan Haberler