Deprem bölgesinde acı bayram: Gözler hüzünlü

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 05:06

50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin ise kaybolduğu 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 kentte Kurban Bayramı buruk geçiyor. Felakette ailelerini, yakınlarını yitiren; evsiz kalan depremzedeler, konteyner kentlerde bayramlaştı, kaybettikleri yakınlarının mezarları ziyaret etti. Yıkımı yaşayan aileler yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

‘HERKESİN ACISI VAR’

Hatay Samandağ’da yaşayan ve depremde birçok yakınını kaybeden Derya Gümüş Türkoğlu, bayramların artık hüzün verdiğini söyledi.

Türkoğlu, “Bizler de Hatay’da her yıl ailemizle bir arada bayramı kutlar, büyüklerimizin evine gider, bayramlaşırdık. Bayramlar artık bizim acılarımızı kaşıyan bir güne döndü. Hatay’da şu an etrafımıza baktığımızda ölüsü, acısı olmayan kimse yok. Aileden birisi vefat etmemiş olsa bile mutlaka herkes bir yakınını, mahalle esnafını, komşusunu kaybetti” diye konuştu.

Türkoğlu, şöyle devam etti: “Güzel şeylerin yaşanacabileceğine dair çağrışım yapan bayram, bize acı ve hüzün veriyor. Mezarlığa gittiğimizde ziyaret edeceğimiz çok fazla insan var. Usulen bayramlaşıyoruz ama herkesin gözünde hüzün var. ‘İyi bayramlar’ diyebileceğimiz birinin olması bizim için bir şans.”

‘ÇOCUKLARIN HEVESİ YOK’

Hatay’ın Turunçlu Mahallesi’nde yaşayan Yüsra Ezer ise herkesin buruk olduğunu belirterek “Bayramlaşmaya gidecek bir ev bile yok. Eskiden tatlılarımızı pastalarımızı yapardık, şimdi kimse kimsenin yanına gelmiyor. Birbirimize baktığımız zaman burukluğumuzu görebiliyoruz, hiç bayram havası yok” dedi. Ezer, çocukların bile bayramda hevesi kalmadığının altını çizerek, “Sabahları erken kalkıp bayramlıklarını giyerlerdi, bayramımızı kutlarlardı. Şimdi hiçbir çocuk giyinmeye bile koşmuyor” dedi.