Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-19
Saat:21:31:29 TSİ
Enlem:38.008 N
Boylam:36.576 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/ErOY9xJVar@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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