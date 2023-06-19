Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 21:39
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.


En Çok Okunan Haberler