Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-16
Saat:16:13:18 TSİ
Enlem:37.972 N
Boylam:36.325 E
Derinlik:8.95 km
Detay:https://t.co/BM7ML9fkqU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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