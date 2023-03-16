Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:29
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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