İYİ Parti’de deprem: Aday adayı 100 kişiyle istifa etti

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:10

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Manisa ziyareti öncesi Bergama ilçe teşkilatında toplu istifa geldi.

Bergama İlçe Başkanı olarak yıllarca görev yapan ve Bergama Belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifa eden Nuri Çiftçi, 100 partili ile partiden istifa ettiğini duyurdu.

Eğitimci kişiliğiyle bilinen Çiftçi, “Ben oyunu kuralına göre oynarım. Belediye başkan aday adaylığı için basın açıklaması yapmadan önce büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Ümit Özlale yi telefonla aradım. Telefonumu açmadı. Geriye de dönmedi. Sonra basın açıklaması yapacağım metni Ümit hocama attım. Ümit hocam yine hiçbir cevap vermedi. Ben açıklamamı pazartesi günü yaptım. Ümit hocamın o gün Dikili’ye ve Bergama’ya programı varmış. Bergama‘da gazeteciler, ‘Hocam Bergama belediye başkan adayı belli mi demişler’ Ümit hocam da, “Kimin olacağını bilmiyorum ama eski ilçe başkanı olmayacak demiş. Saygı duyuyorum. 30 başkan adayı belirlenirken söz sahibi olmak isteyebilir. Ama ben bu cevabı kendisinden duymak isterdim. Medyadan öğrenmek istemezdim” diye konuştu.

“ARKAMDAN İŞ ÇEVİREREK ADAYLIĞIMI ENGELLEDİLER”

Ümit Özlale ile mesajlaştığını belirten Nuri Çiftçi, “Demek ki bana ihtiyacınız yok dedim. İstifa edebilirim sözcüğünü dile getirdim. Yine de bana dönmedi. O günden bugüne bekledim hiçbir gelişme olmadı. Ben bu yaştan sonra birilerine yalakalık yapacak biri değilim. Bu partinin kurucu ilçe başkanıyım. Bugüne kadar da üç kongre kazanarak ilçe başkanı oldum. Fakat etrafımızda o kadar çok tatlı kurnaz insan var ki... Ben belediye başkan aday adaylığı başvurumu yaptım 15 bin TL başvuru ücretini yatırmayacağımı söyledim. Eski günlerde yaptığım harcamalara saysın parti dedim. Ertesi gün kendini bağımsız medya mensubu olarak yorumlayan birileri ‘Dekont göster, dekont göster’ diye radyoda bağırıyordu. İyi partide işlerin nasıl yürüdüğü çok açık açık net bir şekilde ortadaydı. Bu olaylarda bunların kanıtı. Kısacası bu partide bugüne kadar hiçbir şey talep etmedim. Doğru aday ben olduğum için bu konuda ısrar ısrar kıldım. Dedim ya tatlı su kurnazları, yalakalık yaparak arkamdan iş çevirerek adaylığımı engellediler, yada bu olay yanlış olduğu için Yanlışa ortak olmama ve yanlış insanların değirmenine su taşımamak adına bugün istifa ettim” ifadelerini kullandı. Çiftçi istifa sayısının 300'ü bulacağını da sözlerine ekledi.