Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.53 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.41'de, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Sarsıntının derinliği 10.53 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Deprem sonrası X hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #AFAD son depremler #6 Şubat depremleri #deprem
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