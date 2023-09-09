Son Dakika... Kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:51

Güncelleme: 09.09.2023 - 13:03

Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

20'DEN FAZLA YARALI

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazanın cenaze namazı kılınırken meydana geldiğini ifade etti.

Olayın çok yeni olduğunu anlatan Doğan, "Ölü sayısını şu an için tespit edemiyoruz. 20'den fazla yaralımız olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" açıklamasında bulundu.